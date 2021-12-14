Разумков заявив силовикам про злочин Гогілашвілі

Міжфракційне об'єднання (МФО) депутатів "Розумна політика" ініціює кримінальне провадження через поведінку вже колишнього заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі, який влаштував скандал із правоохоронцями на в'їзді до Донецької області.
Про це повідомив голова МФО Дмитро Разумков у Telegram, прикріпивши відповідні документи.
"Ми звертатимемося до Офісу генерального прокурора та Державного бюро розслідувань. Адже на оприлюднених відео ми бачимо злочин, а не просто аморальну поведінку – до правоохоронців застосовувалася фізична сила", – написав він.
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Разумков також додав, що чекає від Міністерства внутрішніх справ швидкої реакції, а не очікування, доки тема затихне.
Як розвивалися події?
- 11 грудня на блокпосту в Краматорську Донецької області неподалік лінії зіткнення заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі відмовився підкорятися вимогам чергового поліцейського наряду. Гогілашвілі обурився, що його не впізнали поліцейські і вирішили перевірити документи.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал – зажадав звільнення Гогілашвілі з державної посади.
- Вдень 13 грудня стало відомо, що Гогілашвілі визнав свою провину у скандалі з поліцейськими та написав заяву на звільнення.
- У Олександра Гогілашвілі виявили ще й паспорт громадянина РФ, і навіть індивідуальний податковий номер у Росії.
- Крім того, дивіться, реакцію соцмереж на скандал заступника глави МВС.