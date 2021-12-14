Разумков заявив силовикам про злочин Гогілашвілі

Ексспікер ВР чекає від Міністерства внутрішніх справ швидкої реакції

Разумков звернувся до генпрокурора та ДБР через витівку Гогілашвілі. Фото: колаж "Сьогодні"

Міжфракційне об'єднання (МФО) депутатів "Розумна політика" ініціює кримінальне провадження через поведінку вже колишнього заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі, який влаштував скандал із правоохоронцями на в'їзді до Донецької області.

Про це повідомив голова МФО Дмитро Разумков у Telegram, прикріпивши відповідні документи.

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"Ми звертатимемося до Офісу генерального прокурора та Державного бюро розслідувань. Адже на оприлюднених відео ми бачимо злочин, а не просто аморальну поведінку – до правоохоронців застосовувалася фізична сила", – написав він.

Разумков також додав, що чекає від Міністерства внутрішніх справ швидкої реакції, а не очікування, доки тема затихне.

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