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Скандал з Гогілашвілі: у заступника глави МВС виявили російський паспорт

Наталія Магдик Наталія Магдик
12 грудня, 15:52
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Гогілашвілі отримав паспорт громадянина РФ у 2003 році
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У заступника міністра внутрішніх справ України Олександра Гогілашвілі є паспорт громадянина РФ та індивідуальний податковий номер у Росії. Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань, посилаючись на дані Федеральної податкової служби РФ.

Гогілашвілі отримав паспорт громадянина Російської Федерації (номер 6004531705) 12 листопада 2003 року в Ленінському районі Ростова-на-Дону.

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Крім того, йому надано податковий номер РФ 616404621705, зазначений у базі даних Федеральної податкової служби РФ. База під час пошуку видає дані лише чинних паспортів громадян РФ та їхніх індивідуальних податкових номерів.

Вихід з громадянства Росії або позбавлення його провадиться тільки на підставі відповідного указу президента Росії.

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За деякими даними, Гогілашвілі перебуває в Україні з 2010 року.

За інформацією з відкритих джерел, він тривалий час працював у Росії. Зокрема, був помічником Миколи Валуєва, депутата Державної думи Росії від партії "Єдина Росія".

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Скандал з Гогілашвілі

На блокпосту в Краматорську Донецької області поскандалили заступник міністра МВС Олександр Гогілашвілі та правоохоронці. Гогілашвілі обурився, що його не впізнали поліцейські, зажадали зупинитися та показати документи.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з участю заступника міністра і вимагає його звільнення.

Зеленський та Гогілашвілі

Олександр Гогілашвілі ще задовго до призначення був знайомий з Володимиром Зеленським. Через це в Мережі писали про чергове "кумівство" у владі. У соціальних мережах з'явилися фотографії глави держави Володимира Зеленського з Гогілашвілі.

2020 року Зеленський нагородив Гогілашвілі "за самовідданість та високий професіоналізм, виявлені у боротьбі зі злочинністю, сумлінне та бездоганне служіння українському народу".

Крім того, стало відомо, що дружина Гогілашвілі Марія Левченко працює особистим помічником Володимира Зеленського.

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