"Змушений нести хр*нь": Гордон жорстко "розніс" Арахамію та Гогілашвілі

Журналіст Дмитро Гордон розкритикував главу фракції "Слуга народу" Давида Арахамію за дивну реакцію на скандал за участю заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Дісталося й самому винуватцю.
Про це Гордон сказав у програмі "Час Голованова" на телеканалі Україна 24.
"Я завжди думав, чому в розумного хлопця Давида Арахамії такі сумні очі. Щойно я це зрозумів, коли він пояснював про Гогілашвілі: "Був заступник міністра – немає заступника міністра". У нього сумні очі, тому що він змушений нести таку хр*нь", – сказав журналіст.
Гордон жорстко пройшовся і по винуватцю скандалу – Гогілашвілі, назвавши його поведінку скотською стосовно правоохоронців, особливо тих, з якими стався конфлікт на Донбасі.
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"Гогілашвілі – хам. Заступник міністра внутрішніх справ – хам. Нахамив на блокпосту. Знущатися над воїнами українськими – це взагалі скотство останнє. А потім відео з'являється, як він хамив хлопцям з Нацполіції. Достойно поводилися і на блокпосту на Донбасі, і хлопці з поліції, які цього хама зупинили. Дуже гідно поводилися. Потрібно ж мати голову на плечах: ти ж знаєш, що у кожного поліцейського (на грудях) камера і тебе знімають. Або ти дурна людина і не розумієш, що це стане надбанням громадськості, або ти нахабна до крайнього ступеня людина, що тобі взагалі все одно", – наголосив він.
Скандал з Гогілашвілі
- 11 грудня на блокпосту в Краматорську Донецької області поскандалили заступник глави МВС Олександр Гогілашвілі та правоохоронці. Гогілашвілі обурився, що його не впізнали поліцейські, вимагали зупинитися та показати документи.
- Також стало відомо, що скандал на блокпосту з поліцією не єдиний. У кінці листопада Гогілашвілі відзначився неприємним інцидентом з поліцейськими у Києві.
- 13 грудня Гогілашвілі написав заяву на звільнення і навіть визнав свою провину, а Кабінет Міністрів прийняв відставку чиновника.
- Народний депутат Дмитро Разумков, зі свого боку, написав звернення до ДБР та Офісу генпрокурора з вимогою відкрити кримінальне провадження стосовно Гогалішвілі та заявив про скоєння злочину.
А ось відомий автогонщик Андрій Мочанов навіть заступився за чиновника, назвавши його своїм другом.