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"Змушений нести хр*нь": Гордон жорстко "розніс" Арахамію та Гогілашвілі

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
15 грудня, 09:37
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Поведінку заступника глави МВС на блокпосту на Донбасі журналіст взагалі назвав скотською
Гордону не сподобалася реакція Арахамії (на фото зверху) на скандал з Гогілашвілі (знизу). Колаж "Сьогодні"
Гордону не сподобалася реакція Арахамії (на фото зверху) на скандал з Гогілашвілі (знизу). Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон розкритикував главу фракції "Слуга народу" Давида Арахамію за дивну реакцію на скандал за участю заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Дісталося й самому винуватцю.

Про це Гордон сказав у програмі "Час Голованова" на телеканалі Україна 24.

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"Я завжди думав, чому в розумного хлопця Давида Арахамії такі сумні очі. Щойно я це зрозумів, коли він пояснював про Гогілашвілі: "Був заступник міністра – немає заступника міністра". У нього сумні очі, тому що він змушений нести таку хр*нь", – сказав журналіст.

Гордон жорстко пройшовся і по винуватцю скандалу – Гогілашвілі, назвавши його поведінку скотською стосовно правоохоронців, особливо тих, з якими стався конфлікт на Донбасі.

"Гогілашвілі – хам. Заступник міністра внутрішніх справ – хам. Нахамив на блокпосту. Знущатися над воїнами українськими – це взагалі скотство останнє. А потім відео з'являється, як він хамив хлопцям з Нацполіції. Достойно поводилися і на блокпосту на Донбасі, і хлопці з поліції, які цього хама зупинили. Дуже гідно поводилися. Потрібно ж мати голову на плечах: ти ж знаєш, що у кожного поліцейського (на грудях) камера і тебе знімають. Або ти дурна людина і не розумієш, що це стане надбанням громадськості, або ти нахабна до крайнього ступеня людина, що тобі взагалі все одно", – наголосив він.

Скандал з Гогілашвілі

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