Автогонщик Мочанов признался в дружбе с Гогилашвили: "Буду с ним до конца"

Чиновник МВД попал в большой скандал, но его поддержал известный друг

Друзья заступились / Фото: Коллаж: Сегодня

За заместителя министра внутренних дел Александром Гогилашвили заступился известный автогонщик Андрей Мочанов, который на своей странице в Facebook написал, что "не приветствует такую форму общения".с правоохранителями.

Мочанов опубликовал свое обращение к другу

По его словам, он будет для него всегда другом, и политическая часть для него не играет роли.

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"Мы с Сашей как были близкими приятелями – так и останемся. Его двухлетнюю каденцию в МВД. Мы не пересекались – у каждого были свои дела, вопросы и задачи. Это не отменяет нашего многолетнего знакомства. Мне искренне жаль, что в принципиальных вопросах поведения мы разошлись, и он дал конкретную штангу. Я тоже не ангел и не паинька, возможно и по мне в сети всплывут матюки и бычка. Всякое бывало. В отличие от некоторых индивидумов если я назвал человека другом я буду с ним до конца. И в радости, и в горе. Брат не всегда друг. Друг всегда брат. Желаю удачи. Всем",- написал он.

А что другие

Лидер общественного движения "Национальная платформа примирения и единства" в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24". Сергей Сивохо считает, что все было не так.

"Я его знаю лично, я его знаю несколько лет, я знал его только с хорошей стороны. Так случилось, что он работает в Международной антинаркотической ассоциации, в летние и зимние лагеря которой приезжало очень много артистов. Они поддерживали людей, которые только что бросили наркотики, которые поддерживают друг друга. Это было большое, великое дело. Я не знаю, что произошло, этим должны заниматься соответствующие органы. Но то, что люди организовали и содержали такую общность людей, – это было очень классное мероприятие", – рассказал он.

Близок к Зеленскому

Жена чиновника – Мария Левченко, которая знакома с президентом Владимиром Зеленским еще во времена, когда они вместе работали в "95 Квартале". Левченко после выборов получила "повышение". С 2019 года она трудится личным секретарем президента. Известно, что Мария большинство рабочего времени проводит в кабинете Владимира Зеленского.

Скандал на блокпосту

11 декабря на блокпосту в Краматорске Донецкой области поскандалили замглавы МВД Александр Гогилашвили и правоохранители. Гогилашвили возмутился, что его не узнали полицейские, потребовали остановиться и показать документы.

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с участием заместителя министра и требует его увольнения.

Получил срок за мошенничество

Евгений Шевченко, известный широкой публике как "внештатный агент НАБУ", на своей странице в Facebook рассказал новые подробности биографии скандального чиновника. Оказалось, что Гогилашвили имеет судимость за мошенничество и подделку документов. Приговор был вынесен Пролетарским райсудом Ростова-на-Дону 4 сентября 1998 года.