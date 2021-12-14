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Автогонщик Мочанов зізнався у дружбі з Гогілашвілі: "Буду з ним до кінця"

Наталія Магдик Наталія Магдик
14 грудня, 17:31
В закладинки
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Чиновник МВС потрапив у великий скандал, але його підтримав відомий друг
/ Фото: Колаж: Сьогодні

За заступника міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі заступився відомий автогонщик Андрій Мочанов, який на своїй сторінці у Facebook написав, що не "вітає таку форму спілкування" з правоохоронцями.

Мочанов опублікував своє звернення до друга

З його слів, він буде для нього завжди другом, і політична частина для нього не грає ролі.

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"Ми з Сашком як були близькими приятелями – так і залишимося. Його дворічну каденцію в МВС. Ми не перетиналися – у кожного були свої справи, питання і завдання. Це не скасовує нашого багаторічного знайомства. Мені щиро шкода, що в принципових питаннях поведінки ми розійшлися, і він дав конкретну штангу. Я теж не ангел і не паінька, можливо і по мені в мережі спливуть матюки та бичка. Всяке бувало. На відміну від деяких індивідів, якщо я назвав людину другом, я буду з ним до кінця. І в радості, і в горі. Брат не завжди друг. Друг завжди брат. Бажаю удачі. Всім", – написав він.

А що інші

Лідер громадського руху "Національна платформа примирення та єдності" в ефірі програми "Дежурні країною" на телеканал "Україна 24". Сергій Сивохо вважає, що все було негаразд.

"Я його знаю особисто, я його знаю кілька років, я знав його тільки з хорошого боку. Так сталося, що він працює в Міжнародній антинаркотичній асоціації, до літніх та зимових таборів якої приїжджало дуже багато артистів. Вони підтримували людей, які щойно покинули наркотики, які підтримують друг одного. Це була велика, велика справа. Я не знаю, що сталося, цим мають займатися відповідні органи. Але те, що люди організували та утримували таку спільність людей, – це був класний захід", – розповів він .

Близький до Зеленського

Дружина чиновника – Марія Левченко, яка знайома із президентом Володимиром Зеленським ще за часів, коли вони разом працювали у "95 Кварталі". Левченко після виборів отримала "підвищення". З 2019 року вона працює особистим секретарем президента. Відомо, що Марія більшість робочого часу проводить у кабінеті Володимира Зеленського.

Скандал на блокпосту

11 грудня на блокпосту в Краматорську Донецької області поскандалили заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі та правоохоронці. Гогілашвілі обурився, що його не впізнали поліцейські , зажадали зупинитися та показати документи

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал за участю заступника міністра та вимагає його звільнення.

Отримав строк за шахрайство

Євген Шевченко, відомий широкому загалу як "позаштатний агент НАБУ", на своїй сторінці в Facebook розповів про нові подробиці біографії скандального чиновника. Виявилося, що Гогілашвілі має судимість за шахрайство та підробку документів. Вирок було ухвалено Пролетарським райсудом Ростова-на-Дону 4 вересня 1998 року.

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