Украина может стать для России новым Афганистаном – сенатор США

Член Комитета по иностранным делам, сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил, что Украина может стать новым Афганистаном для России, если Москва пойдет на новую эскалацию
Об этом сообщает CNN.
Сенатор надеется на позитивный результат переговоров президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина. По словам Мерфи, если Россия решит двигаться дальше, то совершит ошибку исторического масштаба.
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"Украина может стать новым Афганистаном для России, если она решит двигаться дальше. От нас в Конгрессе зависит, будем ли мы с Украиной дипломатическими, политическими и военными партнерами", – сказал он.
Мерфи отметил, что на рассмотрении Сената находится поправка, которая резко увеличила бы выделение Украине летальной военной помощи. Однако для ее принятия необходимо убедить в реальности угрозы сенаторов-республиканцев, которые, по словам Мерфи, блокируют ее рассмотрение.
СПРАВКА. Вторжение СССР в Афганистан началось в 1979 году под поводом борьбы с повстанческими группами моджахедов. Сопровождалось установлением марионеточного правительства Кармаля Барбака. Завершилась интервенция выводом советских войск в 1989 году: за это время погибли около 1,5 млн человек, в частности около 15 000 военных СССР по официальной статистике.
В ожидании переговоров Байдена и Путина
- Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- Оказывается, это все не просто так. Как объяснил секретарь СНБО Алексей Данилов, Путин так готовится к переговорам с Байденом.
- Также Байден заявил, что готовит набор инициатив, чтобы не допустить планов российского вторжения на территорию Украины, и подчеркнул, что не принимает ничьих "красных линий".
- Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию насчет Украины, мол, вторжение станет большой ошибкой и будут серьезные последствия для Кремля.