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Україна може стати для Росії новим Афганістаном – сенатор США

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
6 грудня, 08:48
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Особисту дипломатію замінити нічим, вважає Мерфі
Сенатор Кріс Мерфі. Фото: колаж "Сьогодні"
Сенатор Кріс Мерфі. Фото: колаж "Сьогодні"

Член Комітету із закордонних справ, сенатор-демократ від штату Коннектикут Кріс Мерфі заявив, що Україна може стати новим Афганістаном для Росії, якщо Москва піде на нову ескалацію

Про це повідомляє CNN.

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Сенатор сподівається на позитивний результат переговорів президентів США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна. За словами Мерфі, якщо Росія вирішить рухатися далі, то припуститься помилки історичного масштабу.

"Україна може стати новим Афганістаном для Росії, якщо вона вирішить рухатися далі. Від нас у Конгресі залежить, чи будемо ми з Україною дипломатичними, політичними та військовими партнерами", – сказав він.

Мерфі зазначив, що на розгляді Сенату перебуває поправка, яка різко збільшила б виділення Україні летальної військової допомоги. Проте для її прийняття необхідно переконати в реальності загрози сенаторів-республіканців, які, за словами Мерфі, блокують її розгляд.

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ДОВІДКА. Вторгнення СРСР до Афганістану почалося в 1979 році під приводом боротьби з повстанськими групами моджахедів. Супроводжувалося встановленням маріонеткового уряду Кармаля Барбака. Завершилася інтервенція виведенням радянських військ у 1989 році: за цей час загинуло близько 1,5 млн осіб, зокрема близько 15 000 військових СРСР за офіційною статистикою.

В очікуванні переговорів Байдена та Путіна

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Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

провідний редактор розділу "Влада"

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