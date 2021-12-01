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Соха объяснил, почему вслед за ним не ушли из "Слуги народа" другие депутаты

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть Анна Ткаченко Анна Ткаченко ведущий редактор раздела "Власть"
1 декабря, 10:20
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Некоторые желающие покинуть президентскую фракции рискуют остаться без мандата
Соха (в кружочке) объяснил ситуацию в "Слуге народа". Коллаж "Сегодня"
Соха (в кружочке) объяснил ситуацию в "Слуге народа". Коллаж "Сегодня"

Депутат-мажоритарщик от "Слуги народа" Роман Соха заявил, что часть нардепов хотели бы выйти из "СН", но боятся об этом заявлять из-за возможной потери мандата, поскольку попали в раду по списку партии. Об этом он рассказал в интервью "Сегодня".

По его словам, нардепы предупреждали руководство партии, что начнут выходить депутаты.

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"Но конструктивного диалога после этого мы не имели. И действий со стороны фракции, Офиса президента, чтобы к нам прислушались, мы не видели", – сказал он.

Соха рассказал, что есть и другие недовольные депутаты, например, Михаил Крячко (входит в состав МФО "Разумная политика". — Ред.).

"У нас очень схожие позиции по многим вопросам. В контексте "мы" совместно обсуждаем какие-то вопросы с ним внутри МФО, эту позицию по Шурме, мы об этом говорили", – подчеркнул "слуга".

На вопрос, сможет ли Крячко покинуть фракцию, поскольку избирался по списку, Соха ответил: "Это практически невозможно, потому что это потеря мандата".

"То есть, я вижу, что очень многие видят те вещи, которые сегодня происходят. Да, может, они скованны какими-то там обстоятельствами. Возможно, люди, которые прошли в парламент по спискам, не могут выразить свою позицию более откровенно", – резюмировал нардеп.

Почему из "Слуги народа" бегут депутаты

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