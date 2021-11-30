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Еще девять депутатов выйдут из "Слуги"? Разумков сделал заявление

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
30 ноября, 12:34
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По словам экс-спикера, количество депутатов, которые уходят из президентской фракции, будет увеличиваться
Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Фото: коллаж "Сегодня"
Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Верховной Рады в 2019-2021 годах Дмитрий Разумков, комментируя выход своего соратника, народного депутата Романа Сохи из фракции "Слуга народа", намекнул, что президентскую фракцию ждут потрясения и в дальнейшем.

"Нужно отдать должное: он (Роман Соха. – Ред.) занимал позицию по поводу кадровых назначений, которые не соответственной ценностной рамке, с которой мы шли на выборы. Он давно говорил об этом публично, обращался к президенту… Но, к сожалению, его не услышали. Когда людей не слышат – они начинают действовать. Он выразил несогласие с тем, что происходит в Офисе президента… Это фактически предательство обещаний и принципиальных позиций", – сказал Разумков журналистам в кулуарах парламента.

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Отметим, что покинувший ряды "слуг" народный депутат Роман Соха состоит в МФО "Разумная политика". В связи с чем экс-спикера также спросили о том, не стоит ли ждать выхода из фракций и других членов объединения.

"Я не знаю. Некоторых народных депутатов "Слуга народа" сама исключила, кто-то уходит сам… Я думаю, этот показатель будет увеличиваться. Людей, которые понимают, куда движется страна, становится все больше не только на улицах, но и в стенах Верховной Рады", – ответил Разумков.

У экс-главы парламента также уточнили гуляющий в стенах парламента инсайд о том, что завтра, 1 декабря, на пленарном заседании огласит о своем выходе из фракции "Слуга народа" еще один народный депутат, который состоит в МФО "Разумная политика". Но Разумков не дал точного ответа.

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"Завтра (1 декабря – Ред.) посмотрим-увидим", – заинтриговал он.

Кроме того, Дмитрий Разумков уточнил, что в МФО "Разумная политика" состоит девять народных депутатов, избранных на мажоритарных округах. Это означает, что именно столько парламентариев из объединения могут добровольно покинуть фракцию без угрозы лишения мандата, согласно Конституции.

Ряды "Слуги народа" редеют

  • За два года президентскую политсилу в парламенте покинули сами или кого-то принудительно выгнали с десяток депутатов. Только недавно из фракции исключили Людмилу Буймистер. Она призналась, что ей тяжело было работалось со "слугами народа".
  • Спустя месяц из фракции исключили Артема Дмитрука – процедуру инициировали по итогам съезда партии. Политик считает, что его выгнали из фракции за критику.
  • Кроме того, из "Слуги народа" могут выгнать еще одного депутат Юрия Камельчука за его нежелание вакцинироваться.

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