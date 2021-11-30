Еще девять депутатов выйдут из "Слуги"? Разумков сделал заявление

По словам экс-спикера, количество депутатов, которые уходят из президентской фракции, будет увеличиваться

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Верховной Рады в 2019-2021 годах Дмитрий Разумков, комментируя выход своего соратника, народного депутата Романа Сохи из фракции "Слуга народа", намекнул, что президентскую фракцию ждут потрясения и в дальнейшем.

"Нужно отдать должное: он (Роман Соха. – Ред.) занимал позицию по поводу кадровых назначений, которые не соответственной ценностной рамке, с которой мы шли на выборы. Он давно говорил об этом публично, обращался к президенту… Но, к сожалению, его не услышали. Когда людей не слышат – они начинают действовать. Он выразил несогласие с тем, что происходит в Офисе президента… Это фактически предательство обещаний и принципиальных позиций", – сказал Разумков журналистам в кулуарах парламента.

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Отметим, что покинувший ряды "слуг" народный депутат Роман Соха состоит в МФО "Разумная политика". В связи с чем экс-спикера также спросили о том, не стоит ли ждать выхода из фракций и других членов объединения.

"Я не знаю. Некоторых народных депутатов "Слуга народа" сама исключила, кто-то уходит сам… Я думаю, этот показатель будет увеличиваться. Людей, которые понимают, куда движется страна, становится все больше не только на улицах, но и в стенах Верховной Рады", – ответил Разумков.

У экс-главы парламента также уточнили гуляющий в стенах парламента инсайд о том, что завтра, 1 декабря, на пленарном заседании огласит о своем выходе из фракции "Слуга народа" еще один народный депутат, который состоит в МФО "Разумная политика". Но Разумков не дал точного ответа.

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"Завтра (1 декабря – Ред.) посмотрим-увидим", – заинтриговал он.

Кроме того, Дмитрий Разумков уточнил, что в МФО "Разумная политика" состоит девять народных депутатов, избранных на мажоритарных округах. Это означает, что именно столько парламентариев из объединения могут добровольно покинуть фракцию без угрозы лишения мандата, согласно Конституции.

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