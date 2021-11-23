У Ермака появился новый заместитель – указ Зеленского

Он будет отвечать за экономический блок деятельности ОП

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса президента. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Назначить Шурму Ростислава Игоревича заместителем руководителя Офиса президента Украины", – говорится в указе президента.

Он на этой должности будет отвечать за экономический блок деятельности ОП.

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Шурма также прокомментировал свое назначение и сказал о том, какие его главные приоритеты.

"Среди приоритетных задач – подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности", – заявил Шурма.

Не первый заместитель

17 марта новым заместителем главы Офиса президента стал Игорь Брусило. На новой должности он начал заниматься организацией и информационным сопровождением международных визитов и мероприятий с участием главы государства Владимира Зеленского.

Глава государства Владимир Зеленский назначил новым заместителем главы Офиса президента Андрея Сибигу, а также создал новое структурное подразделение, которое будет заниматься вопросами евроинтеграции.