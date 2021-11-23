У Єрмака з'явився новий заступник – указ Зеленського

Він відповідатиме за економічний блок діяльності ВП

Президент України Володимир Зеленський призначив нового заступника керівника Офісу президента. Про це повідомляє прес-служба Офіс президента.

"Призначити Шурму Ростислава Ігоровича заступником керівника Офісу президента України", – йдеться в указі президента.

Він на цій посаді відповідатиме за економічний блок діяльності ВП.

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Шурма також прокоментував своє призначення і сказав про те, які його головні пріоритети.

"Серед пріоритетних завдань – підготовка програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності", – заявив Шурма.

Не перший заступник

17 березня новим заступником глави Офісу президента став Ігор Брусіло . На новій посаді він почав займатися організацією та інформаційним супроводом міжнародних візитів та заходів за участю глави держави Володимира Зеленського.

Глава держави Володимир Зеленський призначив новим заступником глави Офісу президента Андрія Сибігу, а також створив новий структурний підрозділ, який займатиметься питаннями євроінтеграції.