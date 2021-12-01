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Соха пояснив, чому за ним не пішли зі "Слуги народу" інші депутати

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада Анна Ткаченко Анна Ткаченко провідний редактор розділу "Влада"
1 грудня, 10:20
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Деякі охочі залишити президентську фракцію ризикують залишитися без мандата
Соха (у кружечку) пояснив ситуацію у "Слузі народу". Колаж "Сьогодні"
Соха (у кружечку) пояснив ситуацію у "Слузі народу". Колаж "Сьогодні"

Депутат-мажоритарник від "Слуги народу" Роман Соха заявив, що частина нардепів хотіли б вийти з "СН", але бояться про це заявляти через можливу втрату мандату, оскільки потрапили до ради за списком партії. Про це він розповів в інтерв'ю "Сьогодні".

З його слів, нардепи попереджали керівництво партії, що почнуть виходити депутати.

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"Але конструктивного діалогу після цього ми не мали. І дій з боку фракції, Офісу президента, щоби до нас прислухалися, ми не бачили", – сказав він.

Соха розповів, що є й інші незадоволені депутати, наприклад, Михайло Крячко (входить до складу МФО "Розумна політика". – Ред.).

"У нас дуже схожі позиції з багатьох питань. У контексті "ми" спільно обговорюємо певні питання з ним усередині МФО, цю позицію щодо Шурми, ми про це говорили", – наголосив "слуга".

На питання, чи зможе Крячко залишити фракцію, оскільки обирався за списком, Соха відповів: "Це практично неможливо, тому що це втрата мандата".

"Тобто я бачу, що дуже багато хто бачить ті речі, які сьогодні відбуваються. Так, може, вони скуті певними обставинами. Можливо, люди, які пройшли до парламенту за списками, не можуть висловити свою позицію відверто", – резюмував нардеп.

Чому із "Слуги народу" тікають депутати

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