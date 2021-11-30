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Последняя капля! Депутат Соха объяснил, что довело его до выхода из "Слуги народа"

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
30 ноября, 13:21
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По словам экс-слуги, одно из кадровых решений в Офисе президента стало красной линией
Сохо покинул фракцию из-за Шурмы
Сохо покинул фракцию из-за Шурмы / Фото: Коллаж: Сегодня

Последняя капля, которая повлияла на решение выйти из фракции – это назначение господина Шурмы. Об этом в кулуарах Верховной Рады рассказал нардеп Роман Соха, комментируя свой выход из фракции.

"Шурма в 2019 году мешал нам проводить и президентские, и парламентские выборы. И этот человек назначен в офис президента! У нас идет война. Это красные линии", – сказал он.

Также политик отметил, что стопроцентного желания покинуть ряды "слуг" не было, но назначение стало последней каплей.

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"Были беседы с Давидом Арахамией иного характера. Я говорил, что не хочу была эта позорная фраза возле моей фамилии– "исключили". То есть, когда я приму решение, потому что буду видеть, что те принципы, которые мы декларировали, расходятся – я сам выйду. Я это и сделал", – рассказал политик.

Напомним, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса президента им стал Ростислав Шурма.

Выход Соха

30 ноября на заседании парламента народный депутат Роман Соха заявил о своем выходе из фракции "Слуга народа".

"Я не хочу и не могу быть причастным к людям, которые не отвечают тем принципам, которые мы декларировали, идя на выборы. Я хочу быть честным перед самим собой и перед избирателями, которым я должен без стыда смотреть в глаза. Именно поэтому я принял решение тяжелое, но справедливое решение. Я выхожу из фракции Слуга народа", — сказал он.

Это первый самостоятельный выход из СН за всю историю Рады IX созыва. До того из фракции только исключали.

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8 ноября 2021 года экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обнародовал список депутатов, которые войдут в созданное им межфракционное объединение под названием "Разумная политика". В этом списке был и Соха.

В 2019 году на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины в 2019 году Соха победил на одномандатном избирательном округе № 75 в Запорожской области.

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