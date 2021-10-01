Он решил драться: соратник Саакашвили рассказал, что будет дальше

Давид Сакварелидзе: Михаил к этому был готов, в наших рядах, рядах его друзей и единомышленников нет никакой паники. Коллаж: "Сегодня"

Задержание бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили в Грузии было ожидаемым, политик был к нему психологически готов.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал его соратник Давид Сакварелидзе.

"Михаил к этому был готов, в наших рядах, рядах его друзей и единомышленников нет никакой, так сказать, паники. Это был осознанный шаг, смелый поступок. Поступок человека, который просто не захотел жить где-то отдаленно, где-то в комфорте и решил вступить в битву, в бой.

Поэтому это было ожидаемо, он сам психологически, естественно, был к этому готов. Все остальное будет видно уже завтра-послезавтра", – сказал Сакварелидзе в эфире телеканала Украина 24.