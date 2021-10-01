На революцию не выйдут – что будет после ареста Саакашвили в Грузии

Сайт "Сегодня" узнал, на какую поддержку внутри страны может рассчитывать Саакашвили

Саакашвили прибыл в Грузию накануне местных выборов / Коллаж "Сегодня"

Провластные политики Грузии не верят, что арест бывшего президента страны (2004-2013 гг) Михеила Саакашвили вызовет широкий протест граждан, что в итоге может привести к новой революции.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал президент медиа-холдинга The Georgian Times Малхаз Гулашвили.

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"У его политической силы не такая большая поддержка, чтобы на улицы вышли десятки тысяч человек. Максимум его электорат – 10 тысяч человек. Однако далеко не все готовы участвовать в протестах. Саакашвили будет отбывать свой срок, как любой другой осужденный", – поделился своим мнением Малхаз Гулашвили.

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Как развивались события

Напомним, утром 1 октября глава Исполнительного комитета реформ при президенте Михеил Саакашвили разместил ролик, в котором сообщил, что он уже прибыл в Грузию.

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В поисках бывшего президента Грузии днем из Зугдиди в Батуми направились подразделения специального назначения. Местная пресса сообщала о проходящих обысках.

При этом замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе днем опроверг информацию, что переброска специальных подразделений осуществлена из-за Саакашвили. Политики заявили, что Саакашвили не пересекал границу их страны.

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Вечером премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об аресте Саакашвили. По имеющейся в СМИ информации, он находится в СИЗО Рустави.

"Наши правоохранители провели операцию по задержанию разыскиваемого Михеила Саакашвили на самом высоком уровне. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс находился под полным контролем", — заявил Гарибашвили.

Почему Саакашвили арестовали в Грузии