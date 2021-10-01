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На революцію не вийдуть – що буде після арешту Саакашвілі в Грузії

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
1 жовтня, 20:03
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Сайт "Сегодня" дізнався, на яку підтримку всередині країни може розраховувати Саакашвілі
Саакашвілі прибув до Грузії напередодні місцевих виборів / Колаж "Сьогодні"
Саакашвілі прибув до Грузії напередодні місцевих виборів / Колаж "Сьогодні"

Провладні політики Грузії не вірять, що арешт колишнього президента країни (2004-2013 рр) Міхеїла Саакашвілі викличе широкий протест громадян, що в підсумку може призвести до нової революції.

Про це в коментарі сайту "Сегодня" розповів президент медіа-холдінгу The Georgian Times Малхаз Гулашвілі.

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"У його політичної сили не така велика підтримка, щоб на вулиці вийшли десятки тисяч людей. Максимум його електорат – 10 тисяч. Однак далеко не всі готові брати участь в протестах. Саакашвілі буде відбувати свій строк, як будь-який інший засуджений", – поділився своїми думками Малхаз Гулашвілі.

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Як розвивалися події

Нагадаємо, вранці 1 жовтня голова Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі розмістив ролик, в якому повідомив, що він вже прибув до Грузії.

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У пошуках колишнього президента Грузії вдень з Зугдіді в Батумі попрямували підрозділи спеціального призначення. Місцева преса повідомляла, що проходять обшуки.

При цьому заступник міністра внутрішніх справ Грузії Олександр Дарахвелидзе вдень спростував інформацію, що перекидання спеціальних підрозділів здійснено через Саакашвілі. Політики заявляли, що Саакашвілі не перетинав кордон їхньої країни.

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Увечері прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про арешт Саакашвілі. За наявною в ЗМІ інформації, він знаходиться в СІЗО Руставі.

"Наші правоохоронці провели операцію із затримання розшукуваного Міхеїла Саакашвілі на найвищому рівні. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес знаходився під повним контролем", – заявив Гарібашвілі.

Чому Саакашвілі заарештували в Грузії

  • У Грузії Саакашвілі є фігурантом декількох кримінальних справ. У січні 2018 року Тбіліський міський суд визнав колишнього президента Грузії винним у зловживанні службовим становищем і незаконному достроковому звільненні з ув'язнення колишніх чиновників МВС та засудив його до трьох років позбавлення волі.
  • У червні 2018 року Тбіліський міський суд заочно засудив Саакашвілі до шести років позбавлення волі за організацію нападу на співробітника Об'єднаного грузинського банку Сандро Гиргвліані.
  • А в травні 2020 року вибухнув дипломатичний скандал між Україною і Грузією, навіть був відкликаний грузинський посол із Києва. Причиною цього стало призначення Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України. У Грузії тоді назвали нове призначення Саакашвілі неприйнятним, оскільки він на батьківщині заочно засуджений та оголошений у розшук. Однак у квітні цього року посол Теймураз Шарашенідзе повернувся до Києва і Грузія заявила про нормалізацію відносин із Україною.
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