На революцію не вийдуть – що буде після арешту Саакашвілі в Грузії

Сайт "Сегодня" дізнався, на яку підтримку всередині країни може розраховувати Саакашвілі

Саакашвілі прибув до Грузії напередодні місцевих виборів / Колаж "Сьогодні"

Провладні політики Грузії не вірять, що арешт колишнього президента країни (2004-2013 рр) Міхеїла Саакашвілі викличе широкий протест громадян, що в підсумку може призвести до нової революції.

Про це в коментарі сайту "Сегодня" розповів президент медіа-холдінгу The Georgian Times Малхаз Гулашвілі.

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"У його політичної сили не така велика підтримка, щоб на вулиці вийшли десятки тисяч людей. Максимум його електорат – 10 тисяч. Однак далеко не всі готові брати участь в протестах. Саакашвілі буде відбувати свій строк, як будь-який інший засуджений", – поділився своїми думками Малхаз Гулашвілі.

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Як розвивалися події

Нагадаємо, вранці 1 жовтня голова Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі розмістив ролик, в якому повідомив, що він вже прибув до Грузії.

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У пошуках колишнього президента Грузії вдень з Зугдіді в Батумі попрямували підрозділи спеціального призначення. Місцева преса повідомляла, що проходять обшуки.

При цьому заступник міністра внутрішніх справ Грузії Олександр Дарахвелидзе вдень спростував інформацію, що перекидання спеціальних підрозділів здійснено через Саакашвілі. Політики заявляли, що Саакашвілі не перетинав кордон їхньої країни.

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Увечері прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про арешт Саакашвілі. За наявною в ЗМІ інформації, він знаходиться в СІЗО Руставі.

"Наші правоохоронці провели операцію із затримання розшукуваного Міхеїла Саакашвілі на найвищому рівні. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес знаходився під повним контролем", – заявив Гарібашвілі.

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