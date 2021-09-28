Саакашвілі летить рятувати Грузію, але його можуть заарештувати

Головний реформатор України показав квиток на літак і пояснив причину ризикованої для нього поїздки

Саакашвілі повертається додому. Колаж "Сьогодні"

Глава Виконавчого комітету реформ при президенті України, президент Грузії (2004-2013) Міхеїл Саакашвілі повертається на батьківщину – 2 жовтня він відлітає в Тбілісі, де пройдуть місцеві вибори. Про це він повідомив в своєму відеозверненні на Facebook і показав квиток на літак.

За його словами, сам він не має наміру брати участь у виборах.

Реклама

"Зрозуміло, я вже взяв квиток, як я і сказав, на вечір 2 жовтня, щоб бути разом з вами в Тбілісі і разом з вами захищати ваше волевиявлення. Разом з вами взяти участь у порятунку Грузії. У мене немає особистих амбіцій, мною не рухає бажання отримати будь-яку посаду. Я не збираюся боротися за це, але я маю намір боротися за те, щоб у наших дітей було майбутнє. Щоб Грузія залишилася не тільки на карті світу, але і повернулася до швидкого розвитку", – сказав Саакашвілі

Також він показав квиток, який взяв для себе і своєї матері Гіулі Аласанії.

Чому Саакашвілі може бути заарештований в Грузії

У Грузії Саакашвілі є фігурантом декількох кримінальних справ. У січні 2018 року Тбіліський міський суд визнав колишнього президента Грузії винним в зловживанні службовим становищем і незаконному достроковому звільненні з ув'язнення колишніх чиновників МВС та засудив його до трьох років позбавлення волі.

У червні 2018 року Тбіліський міський суд заочно засудив Саакашвілі до 6 років позбавлення волі за організацію нападу на співробітника Об'єднаного грузинського банку Сандро Гиргвліані.

А в травні 2020 року вибухнув дипломатичний скандал між Україною і Грузією, навіть був відкликаний грузинський посол з Києва. Причиною цього стало призначення Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України. У Грузії тоді назвали нове призначення Саакашвілі неприйнятним, оскільки він на батьківщині заочно засуджений і оголошений в розшук. Однак у квітні цього року посол Теймураз Шарашенідзе повернувся до Києва і Грузія заявила про нормалізацію відносин з Україною.

Реклама

Нагадаємо, рік тому Саакашвілі вже збирався повертатися в Грузію, коли в жовтні 2020-го там проходили парламентські вибори. Ось тільки його партія програла їх. Сам Саакашвілі навіть мітив на пост прем'єр-міністра Грузії.