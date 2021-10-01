Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова ☑ Слуги в Трускавці ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 👑 Міс Україна-2021 - фото
СЬОГОДНІ Влада Події

Саакашвілі в Грузії? У Батумі вже вислали спецназ

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
1 жовтня, 16:01
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Журналісти повідомляють, що недалеко від Батумі проходять обшуки
Через кримінальні справи колишній президент Саакашвілі змушений ховатися від правоохоронців / Колаж "Сьогодні"
Через кримінальні справи колишній президент Саакашвілі змушений ховатися від правоохоронців / Колаж "Сьогодні"

У пошуках колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який раніше заявив, що повернувся на батьківщину, з Зугдіді в Батумі попрямували підрозділи спеціального призначення.

Про це повідомляє телеканал Mtavari Arkhi з посиланням на свої джерела.

Реклама

Читайте також:

За даними журналістів, після оголошення Саакашвілі про повернення, в рядах правоохоронців виникла паніка. У службах МВС була оголошена загальна мобілізація. Вулицями великих міст курсує важка техніка. Поліція провела обшуки в будинках жителів Анаклії – курортного селища біля адміністративного кордону краю з Абхазією.

Спростування

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Дарахвелидзе спростував інформацію, що перекидання спеціальних підрозділів здійснено через Саакашвілі. Офіційна влада продовжує дотримуватися думки, що колишній президент залишається в Україні, а опубліковане 1 жовтня відео зроблено не в Батумі.

Реклама

"Що стосується Управління з особливих доручень, як я вже згадував, у всіх територіальних органах Грузії створені спеціальні групи для забезпечення того, щоб вибори пройшли в мирній і безпечній обстановці. Були мобілізовані відповідні підрозділи поліції. Особливої руху не було ", – заявив Дарахвелидзе.

Читайте також:

Що чекає Саакашвілі в Грузії

  • У Грузії Саакашвілі є фігурантом декількох кримінальних справ. У січні 2018 року Тбіліський міський суд визнав колишнього президента Грузії винним у зловживанні службовим становищем і незаконному достроковому звільненні з ув'язнення колишніх чиновників МВС та засудив його до трьох років позбавлення волі.
  • У червні 2018 року Тбіліський міський суд заочно засудив Саакашвілі до шести років позбавлення волі за організацію нападу на співробітника Об'єднаного грузинського банку Сандро Гиргвліані.
  • А в травні 2020 року вибухнув дипломатичний скандал між Україною і Грузією, навіть був відкликаний грузинський посол із Києва. Причиною цього стало призначення Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України. У Грузії тоді назвали нове призначення Саакашвілі неприйнятним, оскільки він на батьківщині заочно засуджений та оголошений у розшук. Однак у квітні цього року посол Теймураз Шарашенідзе повернувся до Києва і Грузія заявила про нормалізацію відносин із Україною.
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.62

Російський рубль (₽)

0.37

Євро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
27,01
17,87
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Короновірус за тиждень

55 930

захворіло за тиждень в Україні

+35%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти