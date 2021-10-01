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Саакашвили в Грузии? В Батуми уже выслали спецназ

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
1 октября, 16:01
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Журналисты сообщают, что недалеко от Батуми проходят обыски
Из-за уголовных дел бывший президент Саакашвили вынужден прятаться от правоохранителей / Коллаж "Сегодня"
Из-за уголовных дел бывший президент Саакашвили вынужден прятаться от правоохранителей / Коллаж "Сегодня"

В поисках бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который ранее заявил, что вернулся на родину, из Зугдиди в Батуми направились подразделения специального назначения.

Об этом сообщает телеканал Mtavari Arkhi со ссылкой на свои источники.

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По данным журналистов, после объявления Саакашвили о возвращении, в рядах правоохранителей возникла паника. В службах МВД была объявлена всеобщая ​​мобилизация. По улицам крупных городов курсирует тяжелая техника. Полиция провела обыски в домах жителей Анаклии – курортного поселка возле административной границы края с Абхазией.

Опровержение

Заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе опроверг информацию, что переброска специальных подразделений осуществлена из-за Саакашвили. Официальные власти продолжают придерживаться мнения, что бывший президент остается в Украине, а опубликованное 1 октября видео сделано не в Батуми.

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"Что касается Управления по особым поручениям, как я уже упоминал, во всех территориальных органах Грузии созданы специальные группы для обеспечения того, чтобы выборы прошли в мирной и безопасной обстановке. Были мобилизованы соответствующие подразделения полиции. Особого движения не было", – заявил Дарахвелидзе.

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Что ждет Саакашвили в Грузии

  • В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел. В январе 2018 года Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии виновным в злоупотреблении служебным положением и незаконном досрочном освобождении из заключения бывших чиновников МВД и приговорил его к трем годам лишения свободы.
  • В июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы за организацию нападения на сотрудника Объединенного грузинского банка Сандро Гиргвлиани.
  • А в мае 2020 года вспыхнул дипломатический скандал между Украиной и Грузией, даже был отозван грузинский посол из Киева. Причиной этого стало назначение Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. В Грузии тогда назвали новое назначение Саакашвили неприемлемым, поскольку он на родине заочно осужден и объявлен в розыск. Однако в апреле этого года посол Теймураз Шарашенидзе вернулся в Киев и Грузия заявила о нормализации отношений с Украиной.
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