Саакашвили в Грузии? В Батуми уже выслали спецназ

Журналисты сообщают, что недалеко от Батуми проходят обыски

Из-за уголовных дел бывший президент Саакашвили вынужден прятаться от правоохранителей / Коллаж "Сегодня"

В поисках бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который ранее заявил, что вернулся на родину, из Зугдиди в Батуми направились подразделения специального назначения.

Об этом сообщает телеканал Mtavari Arkhi со ссылкой на свои источники.

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По данным журналистов, после объявления Саакашвили о возвращении, в рядах правоохранителей возникла паника. В службах МВД была объявлена всеобщая ​​мобилизация. По улицам крупных городов курсирует тяжелая техника. Полиция провела обыски в домах жителей Анаклии – курортного поселка возле административной границы края с Абхазией.

Опровержение

Заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе опроверг информацию, что переброска специальных подразделений осуществлена из-за Саакашвили. Официальные власти продолжают придерживаться мнения, что бывший президент остается в Украине, а опубликованное 1 октября видео сделано не в Батуми.

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"Что касается Управления по особым поручениям, как я уже упоминал, во всех территориальных органах Грузии созданы специальные группы для обеспечения того, чтобы выборы прошли в мирной и безопасной обстановке. Были мобилизованы соответствующие подразделения полиции. Особого движения не было", – заявил Дарахвелидзе.

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