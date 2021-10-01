Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавці ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Влада Погляди

Він вирішив битися: соратник Саакашвілі розповів, що буде далі

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
1 жовтня, 21:46
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зараз зв'язку з політиком немає
Давид Сакварелідзе: Михайло до цього був готовий, в наших рядах, рядах його друзів і однодумців немає ніякої паніки. Колаж: "Сьогодні"
Давид Сакварелідзе: Михайло до цього був готовий, в наших рядах, рядах його друзів і однодумців немає ніякої паніки. Колаж: "Сьогодні"

Затримання колишнього грузинського президента Михайла Саакашвілі в Грузії було очікуваним, політик був до нього психологічно готовий.

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 розповів його соратник Давид Сакварелідзе.

"Михайло до цього був готовий, в наших рядах, рядах його друзів і однодумців немає ніякої, так би мовити, паніки. Це був усвідомлений крок, сміливий вчинок. Вчинок людини, який просто не захотів жити десь віддалено, десь в комфорті і вирішив вступити в битву, в бій.

Тому це було очікувано, він сам психологічно, природно, був до цього готовий. Все інше буде видно вже завтра-післязавтра", – сказав Сакварелідзе в ефірі телеканалу Україна 24.

Реклама

Сакварелідзе додав, що з Саакашвілі зараз зв'язку немає.

Як розвивалися події

  • Нагадаємо, вранці 1 жовтня голова Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі розмістив ролик, в якому повідомив, що він вже прибув до Грузії.
  • У пошуках колишнього президента Грузії вдень з Зугдіді в Батумі попрямували підрозділи спеціального призначення. Місцева преса повідомляла, що проходять обшуки.
  • При цьому заступник міністра внутрішніх справ Грузії Олександр Дарахвелидзе вдень спростував інформацію, що перекидання спеціальних підрозділів здійснено через Саакашвілі. Політики заявляли, що Саакашвілі не перетинав кордон їхньої країни.
  • Увечері прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про арешт Саакашвілі. За наявною в ЗМІ інформації, він знаходиться в СІЗО Руставі.
  • "Наші правоохоронці провели операцію із затримання розшукуваного Міхеїла Саакашвілі на найвищому рівні. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес знаходився під повним контролем", – заявив Гарібашвілі.

Чому Саакашвілі заарештували

  • Грузії Саакашвілі є фігурантом декількох кримінальних справ. У січні 2018 року Тбіліський міський суд визнав колишнього президента Грузії винним у зловживанні службовим становищем і незаконному достроковому звільненні з ув'язнення колишніх чиновників МВС та засудив його до трьох років позбавлення волі.
  • У червні 2018 року Тбіліський міський суд заочно засудив Саакашвілі до 6 років позбавлення волі за організацію нападу на співробітника Об'єднаного грузинського банку Сандро Гиргвліані.
  • А в травні 2020 року вибухнув дипломатичний скандал між Україною і Грузією, навіть був відкликаний грузинський посол з Києва. Причиною цього стало призначення Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України. У Грузії тоді назвали нове призначення Саакашвілі неприйнятним, оскільки він на батьківщині заочно засуджений та оголошений у розшук. Однак у квітні цього року посол Теймураз Шарашенідзе повернувся до Києва і Грузія заявила про нормалізацію відносин з Україною.

Реклама

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.62

Російський рубль (₽)

0.37

Євро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,85
29,58
27,04
17,90
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,78
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,70
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Короновірус за тиждень

55 930

захворіло за тиждень в Україні

+35%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти