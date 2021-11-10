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"Он их бесил": Гордон назвал "реальную" причину отставки Авакова

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
10 ноября, 10:17
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Журналист объяснил, почему очень хорошо относится к бывшему министру внутренних дел
Гордон (справа) считает Авакова очень мудрым. Коллаж "Сегодня"
Гордон (справа) считает Авакова очень мудрым. Коллаж "Сегодня"

Арсена Авакова заставили уйти с должности главы МВД, поскольку он сильно не устраивал власть и бесил правительство тем, что знал больше остальных.

Такое мнение высказал в программе "Время Голованова" в эфире Украина 24 журналист Дмитрий Гордон.

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На вопрос ведущего, почему Аваков ушел из МВД, он ответил: "Ну, вынудили его пойти в отставку. Это ж понятно".

"Аваков надоел новой власти, потому что слишком умный. Новая власть любит других людей, таких, как Николай Тищенко – простые, предельно понятные, сказал, как отрезал. Аваков их бесил своим умным внешним видом, огромным количеством прочтенных книг и тем, что умничал на заседаниях Кабмина. Потому что, когда новые министры, что не имевшие никаких мест работы перед назначением министром, несли ахинею, Аваков говорил: "Что вы делаете? Что вы говорите?". И начинал им рассказывать. Ну кому такой понравиться Аваков. Поэтому иди в отставку", – сказал Гордон.

Журналист объяснил, что относится очень хорошо к Авакову и считает его мудрым и интересным.

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Также мы писали, как Гордон оценил политические планы Авакова. По его словам, планы объединить в одной политической силе Авакова, Разумкова, Яценюка, Гройсмана, Тимошенко, Смешко и Ляшко – это серьезный ход от экс- главы МВД.

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