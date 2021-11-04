Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Заря - ЦСКА: онлайн Заря - ЦСКА: онлайн 💉 Депутаты - антивакцинаторы 🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне
Результаты поиска
СЕГОДНЯ Власть События

"Это ерунда! Так нельзя" – Аваков впервые объяснил свою отставку

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
4 ноября, 20:11
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
"Я умею говорить "нет", и это не всем нравится" – раскрыл тайну увольнения экс-министр внутренних дел

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков впервые объяснил причины своей отставки.

"Я проработал два с лишним года до тех пор, пока не увидел, что моя компетентность, наверное, не может реализовать себя дальше. Это послужило причиной отставки. Я не хочу учавствовать в вещах, с которыми я не согласен. Я умею говорить "нет", и это не всем нравится. Я говорю "так нельзя", и это не всем нравится. Ко мне мог обратиться президент и сказать: какая ваша точка зрения? Я говорю: это полная ерунда, так делать нельзя. Это может не всем нравиться", – об этом заявил в программе "Народ против" с Наташей Влащенко на телеканале "Украина 24" бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. .

Увольнение

  • Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел 15 июля. Он возглавлял ведомство 7 лет, с февраля 2014 года, – это рекорд для министров. Его заявление об увольнении поддержал 291 народный депутат.
  • Через сутки президент Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны уволенного из МВД Арсена Авакова. Никаких взаимных обвинений в адрес друг друга стороны не высказывали.
  • Чуть позже председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что экс-министр внутренних дел Арсен Аваков может вернуться в правительство уже в сентябре, причем на более высокий пост.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

4 ноября 1991. Верховная Рада Украины одобрила Закони Украины "О Национальной гвардии Украины", "О государственной границе", "О пограничных войсках"

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.24

Российский рубль (₽)

0.3646

Евро (€)

30.36

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

154 659

заболело за неделю в Украине

+3%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять