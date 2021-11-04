"Это ерунда! Так нельзя" – Аваков впервые объяснил свою отставку

"Я умею говорить "нет", и это не всем нравится" – раскрыл тайну увольнения экс-министр внутренних дел

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков впервые объяснил причины своей отставки.

"Я проработал два с лишним года до тех пор, пока не увидел, что моя компетентность, наверное, не может реализовать себя дальше. Это послужило причиной отставки. Я не хочу учавствовать в вещах, с которыми я не согласен. Я умею говорить "нет", и это не всем нравится. Я говорю "так нельзя", и это не всем нравится. Ко мне мог обратиться президент и сказать: какая ваша точка зрения? Я говорю: это полная ерунда, так делать нельзя. Это может не всем нравиться", – об этом заявил в программе "Народ против" с Наташей Влащенко на телеканале "Украина 24" бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. .

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