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Аваков раскрыл правду об Иловайской трагедии и назвал виновных

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
4 ноября, 20:36
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По словам экс-главы МВД, договоренности с Генеральным штабом РФ были "идиотскими"

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, как много раз звонил в Генштаб Вооруженных Сил Украины и к министру обороны Украины во время Иловайской трагедии и слышал обещания прислать подкрепление.

Об этом Арсен Аваков поделился в программе "Народ против" с Наташей Влащенко на телеканале "Украина 24"

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Трагедия

"Хочу сказать некоторую правду. В Иловайской трагедии виновата Российская Федерация – это главное. Десять батальонов тактических групп России и прорвали границу. Наша военная разведка узнала об этом в последний момент. И мы под Иловайском неожиданно получили кольцо. Дальше – это была очень сложная ситуация, которой командовал Генштаб", – вспоминает он.

По словам Арсена Авакова, тогдашнее военное руководство Украины боялось добровольческие батальоны, которые, защищая Иловайск, попали в кольцо.

"Я звонил Муженко и тогдашнему министру обороны. Мне всякий раз говорили: помощь вот-вот будет, танковая группа сейчас вот-вот будет. Я напоминаю, что уже на тот момент боялись добробатов – не хотели давать тяжелое вооружение, не хотели давать танки. Мы оказались в ситуации, когда собирали-собирали силы добробатов – все, которые там были, чтобы хоть как-то держать ситуацию обороны", – рассказал экс-глава МВД.

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Арсен Аваков резюмировал, что все закончилось переговорами с вражескими силами: "А потом совершенно идиотские договоренности с Генштабом РФ нашего Генштаба. Когда наших ребят повели по коридору, а потом расстреляли там". Бывший министр добавил, что не простит Виктору Муженко его риторику по поводу Иловайска: "Это трагедия. Как ты допустил такое? Как ты вел переговоры? И как ты смеешь так комментировать, что это сами они все сделали…".

Расследование

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