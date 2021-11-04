Аваков раскрыл правду об Иловайской трагедии и назвал виновных

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, как много раз звонил в Генштаб Вооруженных Сил Украины и к министру обороны Украины во время Иловайской трагедии и слышал обещания прислать подкрепление.
Об этом Арсен Аваков поделился в программе "Народ против" с Наташей Влащенко на телеканале "Украина 24"
Трагедия
"Хочу сказать некоторую правду. В Иловайской трагедии виновата Российская Федерация – это главное. Десять батальонов тактических групп России и прорвали границу. Наша военная разведка узнала об этом в последний момент. И мы под Иловайском неожиданно получили кольцо. Дальше – это была очень сложная ситуация, которой командовал Генштаб", – вспоминает он.
Далее по теме
По словам Арсена Авакова, тогдашнее военное руководство Украины боялось добровольческие батальоны, которые, защищая Иловайск, попали в кольцо.
"Я звонил Муженко и тогдашнему министру обороны. Мне всякий раз говорили: помощь вот-вот будет, танковая группа сейчас вот-вот будет. Я напоминаю, что уже на тот момент боялись добробатов – не хотели давать тяжелое вооружение, не хотели давать танки. Мы оказались в ситуации, когда собирали-собирали силы добробатов – все, которые там были, чтобы хоть как-то держать ситуацию обороны", – рассказал экс-глава МВД.
Арсен Аваков резюмировал, что все закончилось переговорами с вражескими силами: "А потом совершенно идиотские договоренности с Генштабом РФ нашего Генштаба. Когда наших ребят повели по коридору, а потом расстреляли там". Бывший министр добавил, что не простит Виктору Муженко его риторику по поводу Иловайска: "Это трагедия. Как ты допустил такое? Как ты вел переговоры? И как ты смеешь так комментировать, что это сами они все сделали…".
Расследование
- 5 августа, в Офисе Генерального прокурора Украины приняли решение рассекретить материалы уголовного производства об организации и проведении боевых действий в районе Иловайска летом 2014 года.
- Украина готовилась передаст в Офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге еще один пакет доказательств совершения российскими военными преступлений, в том числе, новые факты по Иловайскому котлу.
- По данному делу Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю министра обороны Российской Федерации – начальнику Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковнику Андрею Картаполову.