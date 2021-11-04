Отказаться от НАТО? Аваков пророчит для Украины новый военный союз

По словам экс-главы МВД Украины, нужно учитывать меняющиеся реалии геополитики

Аваков высказался на тему НАТО / Коллаж "Сегодня"

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что помимо стремления в НАТО нужно учитывать, что Североатлантический альянс может оказаться неэффективным блоком, от которого откажется даже Европа.

Это Арсен Аваков сделал в программе "Народ против" с Наташей Влащенко на телеканале "Украина 24".

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НАТОвские перспективы

"Мир меняется… Какова роль Украины? Мы должны предположить для себя разные сценарии. Когда НАТО как институция может быть неэффективной. Тогда будет другая ситуация: возможно, коллективная безопасность Европы. Европа никуда не денется – им нужно думать о своей системе безопасности", – поделился своим видением экс-глава МВД.

По словам Арсена Авакова, Польша в этом плане может стать надежным союзником, который лучше многих стран Европы понимает угрозу России.

"Польша, Чехия и весь этот восточный блок стран – они обречены, чтобы создавать свою систему безопасности. От чего-угодно: изменений климата, вируса, военной угрозы русских, диктата цены на газ. Мы должны очень ясно к этому стремиться", – сказал он.

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Экс-глава МВД считает, что нынешняя дипломатия Украины в отношении Запада нацелена на то, чтобы попытаться развязать проблему Донбасса ценой разрыва отношений из союзниками.

"(Мы должны. – Ред.) иметь свою позицию. Но не позицию: "Мы вас всех имели в виду, и вас, США, и вас, Германия, и вас, Франция, что вы себе позволяете? Что за фразочки там? И я вообще поеду сам и договорюсь с Путиным". Президент Зеленский, возможно, гениальный человек. Но Путин есть Путин", – сказал он.

Аваков также рассказал, что в разговорах с иностранцами всегда повторяет такой тезис: "Украина имеет тысячи километров протяженности границы с Российской Федерацией. И это мы держим эту бешеную собаку путинского режима на границах с Европой, мы! У нас нет другого выбора. Мы вынуждены это держать. Мы должны иметь стратегию. Сейчас она выглядит очень неопределенной".

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