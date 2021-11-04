"Клуши и временщики!" – Аваков "разнес" министров и заявил о коррупции

Экс-министр внутренних дел раскритиковал частую смену министров "Слугами народа" во главе с президентом.
Это Арсен Аваков сделал в программе "Народ против" с Наташей Влащенко на телеканале "Украина 24".
"У нас назначили три месяца назад первого вице-премьер-министра и министра экономики (Алексея Любченко. – Ред.). Через три месяца сняли, провели обыски, что-то там нашли. Ничего никто никому не объяснил. Назначили нового. Так не работает! Потому что в министерстве должны работать профессионалы и специалисты. Они не должны быть трехмесячными клушами, которые впустили посидеть и потом опять…", – поделился своим мнением Арсен Аваков.
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По словам бывшего министра, именно из-за этого развивается коррупция.
"Он приходит на три месяца: "Так, меня через три месяца снимать. Что бы мне успеть… Давайте господину эксперту выделим месторождение или участочек…". Это все, о чем он думает. Потому что он знает, что через три месяца он скажет какое-то не такое грубое слово Арахамии или еще кому-то, и ему скажут: "Мы тебя поменяем… Нам Третьякова подходит". Они поставят Третьякову. Так не работает. Так развивается коррупция, потому что люди временщики", – сказал он.
Арсен Аваков считает, что для развития экономики нужно найти специалистов и дать проработать им в Кабинете министров 2-3 года. Политик напомнил, что о такой тактике в кризисные времена Великой Британии говорил дважды премьер-министр Уинстон Черчилль.
Ситуация с отставками
- Напомним, что на этой неделе Верховная Рада провела очередную ротацию в Кабинете министров Украины. В отставку ушли пятеро руководителей профильных ведомств.
- Верховная Рада Украины сегодня, 4 ноября, во время пленарного заседания назначила вице-премьером – министром экономики Украины Юлию Свириденко. За проголосовали 256 депутатов, против – 11.
- Во время пленарного заседания 4 ноября министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины был назначен Павел Рябикин.
- В это же день ВР назначила вице-премьер-министром Украины – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук. За проголосовали 260 депутатов.
- Ее предшественник на данному посту Алексей Резникова стал министром обороны Украины.