"Клуши и временщики!" – Аваков "разнес" министров и заявил о коррупции

Арсен Аваков заявил о том, что правительству не дают времени на эффективную работу

Аваков раскритиковал правительство Украины / Коллаж "Сегодня"

Экс-министр внутренних дел раскритиковал частую смену министров "Слугами народа" во главе с президентом.

Это Арсен Аваков сделал в программе "Народ против" с Наташей Влащенко на телеканале "Украина 24".

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"У нас назначили три месяца назад первого вице-премьер-министра и министра экономики (Алексея Любченко. – Ред.). Через три месяца сняли, провели обыски, что-то там нашли. Ничего никто никому не объяснил. Назначили нового. Так не работает! Потому что в министерстве должны работать профессионалы и специалисты. Они не должны быть трехмесячными клушами, которые впустили посидеть и потом опять…", – поделился своим мнением Арсен Аваков.

По словам бывшего министра, именно из-за этого развивается коррупция.

"Он приходит на три месяца: "Так, меня через три месяца снимать. Что бы мне успеть… Давайте господину эксперту выделим месторождение или участочек…". Это все, о чем он думает. Потому что он знает, что через три месяца он скажет какое-то не такое грубое слово Арахамии или еще кому-то, и ему скажут: "Мы тебя поменяем… Нам Третьякова подходит". Они поставят Третьякову. Так не работает. Так развивается коррупция, потому что люди временщики", – сказал он.

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Арсен Аваков считает, что для развития экономики нужно найти специалистов и дать проработать им в Кабинете министров 2-3 года. Политик напомнил, что о такой тактике в кризисные времена Великой Британии говорил дважды премьер-министр Уинстон Черчилль.

Ситуация с отставками