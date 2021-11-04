Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Заря - ЦСКА: онлайн Заря - ЦСКА: онлайн 💉 Депутаты - антивакцинаторы 🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне
Результаты поиска
СЕГОДНЯ Власть События

"Клуши и временщики!" – Аваков "разнес" министров и заявил о коррупции

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
4 ноября, 21:13
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Арсен Аваков заявил о том, что правительству не дают времени на эффективную работу
Аваков раскритиковал правительство Украины / Коллаж "Сегодня"
Аваков раскритиковал правительство Украины / Коллаж "Сегодня"

Экс-министр внутренних дел раскритиковал частую смену министров "Слугами народа" во главе с президентом.

Это Арсен Аваков сделал в программе "Народ против" с Наташей Влащенко на телеканале "Украина 24".

Реклама

"У нас назначили три месяца назад первого вице-премьер-министра и министра экономики (Алексея Любченко. – Ред.). Через три месяца сняли, провели обыски, что-то там нашли. Ничего никто никому не объяснил. Назначили нового. Так не работает! Потому что в министерстве должны работать профессионалы и специалисты. Они не должны быть трехмесячными клушами, которые впустили посидеть и потом опять…", – поделился своим мнением Арсен Аваков.

По словам бывшего министра, именно из-за этого развивается коррупция.

"Он приходит на три месяца: "Так, меня через три месяца снимать. Что бы мне успеть… Давайте господину эксперту выделим месторождение или участочек…". Это все, о чем он думает. Потому что он знает, что через три месяца он скажет какое-то не такое грубое слово Арахамии или еще кому-то, и ему скажут: "Мы тебя поменяем… Нам Третьякова подходит". Они поставят Третьякову. Так не работает. Так развивается коррупция, потому что люди временщики", – сказал он.

Реклама

Арсен Аваков считает, что для развития экономики нужно найти специалистов и дать проработать им в Кабинете министров 2-3 года. Политик напомнил, что о такой тактике в кризисные времена Великой Британии говорил дважды премьер-министр Уинстон Черчилль.

Ситуация с отставками

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

4 ноября 1991. Верховная Рада Украины одобрила Закони Украины "О Национальной гвардии Украины", "О государственной границе", "О пограничных войсках"

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.24

Российский рубль (₽)

0.3646

Евро (€)

30.36

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

154 659

заболело за неделю в Украине

+3%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять