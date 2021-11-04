Роспуск Рады, досрочные выборы или Майдан? – прогноз Авакова

В эфире программы Народ против с Наташей Влащенко на телеканале "Украина 24" политический эксперт Вадим Карасев назвал ситуацию в Украине "тупиком" и спросил бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова о том, что нужно делать для исправления ситуации.
Политик ответил, что ни в коем случае нельзя допустить ситуацию до уличных столкновений и еще одного Майдана.
Сценарий
"Я очень не хочу, чтобы был какой-нибудь Майдан или уличные столкновения. Я прошел два Майдана и знаю, какой это уровень потерь для государства. Я очень хочу, чтобы мы из этого тупика мы выходили так, как написано в Конституции. Не так, как хотят ее переписать. А так, как написано. Есть механизм выборов, досрочных выборов, есть механизм роспуска парламента – этим нужно пользоваться", – рассказал он.
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Аваков объяснил, что такой сценарий возможен при падении поддержки "Слуг народа".
"Как это будет происходить? Если уровень поддержки действующего монобольшинства будет низким – невозможно будет игнорировать волеизъявление людей… Будет происходить событийный ряд. Мы будем видеть вопиющую некомпетентность…", – поделился мнением экс-глава МВД.
Арсен Аваков также намекнул на то, что падением рейтинга может послужить попытка президента Владимира Зеленского руководить в ручном режиме всеми отраслями. Как пример бывший министр навел ситуацию с газом, раскритиковав сложившуюся ситуацию.
"Президент Зеленский стал другим человек – он стал опытным, получил значительный багаж знаний. Он очень хорошо начал ориентироваться в целом ряде вещей. Но всем нам свойственно преувеличивать. Но я точно не могу разбираться во всех вопросах одновременно", – ответил Аваков.
Рейтинги
- В мае рейтинг Зеленского был такой: если бы выборы президента состоялись летом этого года, за него бы проголосовали 30,2% из тех, кто определился. Петр Порошенко отстает более чем вдвое (12,8%). В первую пятерку, кроме него, попали Юрий Бойко (11,9%), Юлия Тимошенко (11,1%) и Игорь Смешко (7,6%).
- В октябре райтинг Зеленского оказался еще ниже. Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский – 24,7% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. Кроме того, появился новый кандидат – экс-спикер ВР Дмитрий Разумков.