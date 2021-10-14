Аваков: Украина должна присоединиться к стратегии коллективной безопасности ЕС без НАТО

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в первой своей колонке на политическую тему после отставки высказал мнение, что нашей стране необходимо стать активным участником европейских программ по коллективной безопасности Европейского Союза. И для это не обязательно быть членом НАТО.
Об этом Аваков написал в своей колонке на "Украинской правде".
Мнение вернувшегося политика
"Во время встречи за закрытыми дверями и в условиях полной конфиденциальности лидеры ЕС, наконец, достигли прогресса по необходимости переформатирования оборонной стратегии. Наработки нового документа планируют завершить и представить к следующему Саммиту НАТО осенью 2022 года в Мадриде. Это не будет вопреки политике Альянса, но серьезное дополнение к его мощностей, что позволит ЕС проводить военные операции и без привлечения Североатлантического блока. Конечно, в тесном сотрудничестве и взаимодействии с ним. И здесь мы должны присоединиться к коллективной безопасности ЕС, пока пусть и в внеблоковом статусе", – считает Арсен Борисович.
Увольнение
- Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел 15 июля. Он возглавлял ведомство 7 лет, с февраля 2014 года, – это рекорд для министров. Его заявление об увольнении поддержал 291 народный депутат.
- Через сутки президент Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны уволенного из МВД Арсена Авакова. Никаких взаимных обвинений в адрес друг друга стороны не высказывали.
- Чуть позже председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что экс-министр внутренних дел Арсен Аваков может вернуться в правительство уже в сентябре, причем на более высокий пост.