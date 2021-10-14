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Аваков: Україна повинна приєднатися до стратегії колективної безпеки ЄС без НАТО

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
14 жовтня, 16:22
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Арсен Аваков написав першу колонку на політичну тему після своєї відставки
Аваков вважає, що можна брати участь в європейських програмах і без членства в НАТО / Колаж "Сьогодні"
Аваков вважає, що можна брати участь в європейських програмах і без членства в НАТО / Колаж "Сьогодні"

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в першій своїй колонці на політичну тему після відставки висловив думку, що наша країна мусить стати активним учасником європейських програм з колективної безпеки ЄС. І для цього не обов'язково бути членом НАТО.

Про це Аваков написав у своїй колонці на "Українській правді".

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Думка політика

"Під час зустрічі за зачиненими дверима і в умовах повної конфіденційності лідери ЄС, нарешті, досягли прогресу щодо необхідності переформатування оборонної стратегії. Напрацювання нового документа планують завершити і представити до наступного Саміту НАТО восени 2022 року в Мадриді. Це не буде всупереч політиці Альянсу, але серйозне доповнення до його потужностей, що дасть змогу ЄС проводити військові операції і без залучення Північноатлантичного блоку. Звісно, у тісній співпраці та взаємодії з ним. І саме тут ми маємо долучитися до колективної безпеки ЄС, наразі нехай і у позаблоковому статусі", – вважає Арсен Борисович.

Звільнення

  • Верховна Рада звільнила Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ 15 липня. Він очолював відомство 7 років, з лютого 2014 року, – це рекорд для міністрів. Його заяву про звільнення підтримав 291 народний депутат.
  • Через добу президент Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони звільненого з МВС Арсена Авакова. Ніяких взаємних звинувачень на адресу один одного сторони не висловлювали.
  • Трохи пізніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков може повернутися в уряд вже у вересні, причому на більш високу посаду.

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14 жовтня 1991. 264 карбованці за тонну у вільно конвертованій валюті (за комерційним курсом) - саме таку ціну встановлює Кабінет міністрів України своєю постановою за прийом в державні ресурси насіння соняшнику урожаю 1991 року

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