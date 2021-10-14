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Армии нужен план освобождения Донбасса: Аваков обратился к украинским генералам

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
14 октября, 14:43
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Политик раскритиковал позицию возвращения Крыма и Донбасса только дипломатическим путем
Аваков высказал свою позицию по способу возвращения оккупированных Россией территорий / Коллаж "Сегодня"
Аваков высказал свою позицию по способу возвращения оккупированных Россией территорий / Коллаж "Сегодня"

Вернувшийся после продолжительного отпуска бывший министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал первую свою колонку на тему 2740-го дня защитников Украины в качестве бывшего чиновника. Политик раскритиковал позицию "возвращения оккупированных Крыма и Донбасса исключительно дипломатическим путем".

Об этом Аваков написал в своей колонке на "Украинской правде".

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Вперед, разрабатывать сценарий!

"Войны выигрывают не армии, войны выигрывают нации! Мы – нация казаков, сечевых стрельцов, повстанческих движений, диссидентов, борцов за свободу Украины. Поэтому странно слышать от некоторых армейских генералов, что Генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Тезис о "возвращении исключительно дипломатическим путем", господа генералы, следует оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу. В частности, и иметь наработанный сценарий освобождения захваченных агрессором территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий", – написал Аваков.

По мнению Арсена Борисовича, Украине крайне необходимо закрепить на государственном уровне Стратегию деоккупации и реинтеграции не только Крыма, но и Донецкой и Луганской областей. И речь идет даже не о формальном документе, а о законодательно закрепленной роли и месте каждого государственного института, каждого украинца в этом процессе.

Увольнение

  • Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел 15 июля. Он возглавлял ведомство 7 лет, с февраля 2014 года, – это рекорд для министров. Его заявление об увольнении поддержал 291 народный депутат.
  • Через сутки президент Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны уволенного из МВД Арсена Авакова. Никаких взаимных обвинений в адрес друг друга стороны не высказывали.
  • Чуть позже председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что экс-министр внутренних дел Арсен Аваков может вернуться в правительство уже в сентябре, причем на более высокий пост.

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