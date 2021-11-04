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Відмовитися від НАТО? Аваков пророкує для України новий військовий союз

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
4 листопада, 23:23
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За словами колишній глави МВС України, потрібно враховувати мінливі реалії геополітики
Аваков висловився на тему НАТО / Колаж "Сьогодні"
Аваков висловився на тему НАТО / Колаж "Сьогодні"

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що окрім прагнення до НАТО потрібно враховувати, що Північноатлантичний альянс може виявитися неефективним блоком, від якого відмовиться навіть Європа.

Про це Арсен Аваков розповів у програмі Народ проти з Наталкою Влащенко на телеканалі "Україна 24" .

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НАТОвські перспективи

"Світ змінюється… Якою є роль України? Ми маємо припустити для себе різні сценарії. Коли НАТО як інституція може бути неефективною. Тоді буде інша ситуація: можливо, колективна безпека Європи. Європа нікуди не подінеться – їм потрібно думати про свою систему безпеки", – поділився своїм баченням колишній глава МВС.

За словами Арсена Авакова, Польща в цьому плані може стати надійним союзником, який краще за багато країн Європи розуміє загрозу Росії.

"Польща, Чехія та весь цей східний блок країн – вони приречені на створення своєї системи безпеки. Від чого-небудь: змін клімату, вірусу, військової загрози росіян, диктату ціни на газ. Ми маємо дуже ясно до цього прагнути", – сказав він.

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Ексглава МВС вважає, що нинішня дипломатія України стосовно Заходу має на меті спробувати розв'язати проблему Донбасу ціною розриву відносин із союзниками.

"(Ми повинні. – Ред.) мати свою позицію. Але не позицію: "Ми вас усіх мали на увазі, і вас, США, і вас, Німеччина, і вас, Франція, що ви собі дозволяєте? Що за фрази там? І я взагалі поїду сам і домовлюсь із Путіним". Президент Зеленський, можливо, геніальна людина. Але Путін є Путін" , – сказав він.

Аваков також розповів, що у розмовах з іноземцями завжди повторює таку тезу: "Україна має тисячі кілометрів протяжності кордону з Російською Федерацією. І це ми тримаємо цю шалену собаку путінського режиму на кордонах з Європою. Ми! Ми не маємо іншого вибору. Ми змушені це тримати. Ми маємо мати стратегію. Нині вона виглядає дуже невизначеною".

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Велике інтерв'ю

  • 4 листопада в ефірі програми Народ проти з Наталкою Влащенко на телеканалі "Україна 24" Арсен Аваков висловився щодо ключових проблем сьогоднішньої України.
  • Колишній міністр торкнувся теми падіння райтингу президента Володимира Зеленського та можливих сценаріїв подальшого розвитку подій у країні.
  • Політик назвав "неприпустимим" останні рішення Ради національної безпеки та оборони України. За його словами, рішення відомства "штампуються".
  • Ексміністр внутрішніх справ розкритикував часті зміни міністрів "Слугами народу" на чолі із президентом.
  • Колишній міністр внутрішніх справ розповів, як багато разів дзвонив до Генштабу Збройних сил України та до міністра оборони України під час Іловайської трагедії і чув обіцянки надіслати підкріплення.

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