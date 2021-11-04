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"Це свинство! Я не хотів брати участь" – Аваков поскаржився на закриті засідання РНБО

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
4 листопада, 21:34
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Колишній глава МВС розкритикував роботу РНБО і заявив, що не згоден з усіма його рішеннями
Аваков: "Коли РНБО перетворилася на хайпі на штампування санкцій – це було неприпустимо" / Колаж "Сьогодні"
Аваков: "Коли РНБО перетворилася на хайпі на штампування санкцій – це було неприпустимо" / Колаж "Сьогодні"

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав "неприпустимими" останні рішення Ради національної безпеки та оборони України. За його словами, рішення відомства "штампуються".

Про це Арсен Аваков заявив у програмі Народ проти з Наталкою Влащенко на телеканал "Україна 24" .

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Штампування санкцій

"Коли РНБО перетворилася на хайпі на штампування санкцій – це було неприпустимо. Я не хотів у цьому брати участь. Кожна РНБО, я приходив і чекав... Мені за п'ять хвилин до цього давали папку. Я відкривав і уважно читав. Потім підводив голову і говорив: "Цю фірму внесено сюди на підставу чого?". Мені кажуть, подивіться, що там є оперативна довідка. У мене такими оперативними довідками весь стіл завалено! Половина з них неправда, а половину треба доопрацьовувати… Я говорю Данилову: "Це вже свинство!. Ви зараз з голосу назвали, а цих прізвищ у цій папці немає". А він: "Ми не встигли розмножити", – поділився подробицями колишній міністр.

Арсен Аваков також упевнений, що не можна запроваджувати санкції проти громадян України.

"Це гігантська проблема, це спрощення ситуації. У моєму розумінні санкції проти громадян України запроваджувати не можна. Україна має право захищатись санкціями від будь-яких іноземних агентів впливу, громадян, фірм, компаній. На першому та другому РНБО у нас була дискусія на цю тему. Кілька людей виступило. Але це не було підтримано", – розповів він.

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Колишній міністр також визнав, що Віктор Медведчук, проти якого одним із перших указів запровадили санкції, також є громадянином України. Але ту ситуацію Арсен Аваков назвав "прикордонною", нагадавши, що проти Медведчука порушено кримінальні провадження про державну зраду.

Скандальні рішення РНБО

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