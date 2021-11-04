"Клуші та тимчасові правителі!" – Аваков "розніс" міністрів і заявив про корупцію

Колишній міністр внутрішніх справ розкритикував часту зміну міністрів "Слугами народу" на чолі із президентом.
Це Арсен Аваков зробив у програмі Народ проти з Наталкою Влащенко на телеканалі "Україна 24" .
"У нас призначили три місяці тому першого віце-прем'єр-міністра та міністра економіки (Олексія Любченко. – Ред.). За три місяці зняли, провели обшуки, щось там знайшли. Нічого ніхто нікому не пояснив. Призначили нового. Так не працює! Тому що у міністерстві мають працювати професіонали та фахівці. Вони не повинні бути тримісячними клушами, яких впустили посидіти і потім знову…", – сказав Арсен Аваков.
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За словами колишнього міністра, саме через це розвивається корупція.
"Він приходить на три місяці: "Так мене через три місяці будуть знімати. Що мені встигнути… Давайте пану експерту виділимо родовище чи ділянку…". Це все, що він думає. Тому що він знає, що через три місяці він скаже якесь не таке грубе слово Арахамії чи ще комусь, і йому скажуть: "Ми тебе поміняємо... Нам Третьякова підходить". Вони поставлять Третьякову. Так не працює. Так розвивається корупція, бо люди тимчасові правителі ", – вважає Аваков.
Арсен Аваков вважає, що для розвитку економіки потрібно знайти спеціалістів та дати порацювати їм у Кабінеті міністрів 2-3 роки. Політик нагадав, що про таку тактику за кризових часів Великої Британії говорив двічі прем'єр-міністр Вінстон Черчилль.
Ситуація із відставками
- Нагадаємо, що цього тижня Верховна Рада провела чергову ротацію у Кабінеті Міністрів України. У відставку пішли п'ятеро керівників профільних відомств.
- Верховна Рада України сьогодні, 4 листопада, під час пленарного засідання призначила віце-прем'єром міністром економіки України Юлію Свириденко. "За" проголосували 256 депутатів, проти – 11.
- Під час пленарного засідання 4 листопада міністром з питань стратегічних галузей промисловості України був призначений Павло Рябікін.
- Цього ж дня ВР призначила віце-прем'єр-міністром України – міністром із реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук. "За" проголосували 260 депутатів.
- Її попередник на цій посаді Олексій Резнікова став міністром оборони України.