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"Клуші та тимчасові правителі!" – Аваков "розніс" міністрів і заявив про корупцію

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
4 листопада, 21:13
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Арсен Аваков заявив про те, що уряду не дають часу на ефективну роботу
Аваков розкритикував уряд України / Колаж "Сьогодні"
Аваков розкритикував уряд України / Колаж "Сьогодні"

Колишній міністр внутрішніх справ розкритикував часту зміну міністрів "Слугами народу" на чолі із президентом.

Це Арсен Аваков зробив у програмі Народ проти з Наталкою Влащенко на телеканалі "Україна 24" .

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"У нас призначили три місяці тому першого віце-прем'єр-міністра та міністра економіки (Олексія Любченко. – Ред.). За три місяці зняли, провели обшуки, щось там знайшли. Нічого ніхто нікому не пояснив. Призначили нового. Так не працює! Тому що у міністерстві мають працювати професіонали та фахівці. Вони не повинні бути тримісячними клушами, яких впустили посидіти і потім знову…", – сказав Арсен Аваков.

За словами колишнього міністра, саме через це розвивається корупція.

"Він приходить на три місяці: "Так мене через три місяці будуть знімати. Що мені встигнути… Давайте пану експерту виділимо родовище чи ділянку…". Це все, що він думає. Тому що він знає, що через три місяці він скаже якесь не таке грубе слово Арахамії чи ще комусь, і йому скажуть: "Ми тебе поміняємо... Нам Третьякова підходить". Вони поставлять Третьякову. Так не працює. Так розвивається корупція, бо люди тимчасові правителі ", – вважає Аваков.

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Арсен Аваков вважає, що для розвитку економіки потрібно знайти спеціалістів та дати порацювати їм у Кабінеті міністрів 2-3 роки. Політик нагадав, що про таку тактику за кризових часів Великої Британії говорив двічі прем'єр-міністр Вінстон Черчилль.

Ситуація із відставками

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