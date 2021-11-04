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Аваков розкрив правду про Іловайську трагедію і назвав винних

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
4 листопада, 20:36
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За словами екс-глави МВС, домовленості з Генеральним штабом РФ були "ідіотськими"

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, як багато разів дзвонив до Генштабу Збройних Сил України та до міністра оборони України під час Іловайської трагедії та чув обіцянки надіслати підкріплення.

Про це Арсен Аваков поділився у програмі "Народ проти з Наталкою Влащенком на телеканал "Україна 24".

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Трагедія

"Хочу сказати певну правду. В Іловайській трагедії винна Російська Федерація – це головне. Десять батальйонів тактичних груп Росії прорвали кордон. Наша військова розвідка дізналася про це в останній момент. І ми під Іловайськом зненацька отримали котел. Далі – це була дуже складна ситуація, якою командував Генштаб", – згадує він.

За словами Арсена Авакова, тодішнє військове керівництво України боялося добровольчих батальйонів, які, захищаючи Іловайськ, потрапили в котел.

"Я дзвонив до Муженка і тодішнього міністра оборони. Мені щоразу казали: допомога ось-ось буде, танкова група зараз ось-ось буде. Я нагадую, що вже на той момент боялися добробатів – не хотіли давати важкого озброєння, не хотіли давати танки. Ми опинилися у ситуації, коли збирали-збирали сили добробатів – усі, які там були, аби хоч якось тримати оборону", – розповів екс-глава МВС.

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Арсен Аваков резюмував, що все закінчилося переговорами з ворожими силами: "А потім зовсім ідіотські домовленості із Генштабом РФ нашого Генштабу. Коли наших хлопців повели коридором, а потім розстріляли там".

Колишній міністр додав, що не вибачить Віктору Муженку його риторику стосовно Іловайська: "Це трагедія. Як ти припустився такого? Як ти вів переговори? І як ти смієш так коментувати, що це вони самі все зробили…".

Розслідування

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