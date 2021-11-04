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Розпуск Ради, дострокові вибори чи Майдан? – прогноз Авакова

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
4 листопада, 21:55
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За словами екс-глави МВС, нинішній владі потрібно діяти за Конституцією України
Колишній міністр дав свій прогноз, чим може закінчитися політичний сезон / Колаж "Сьогодні"
Колишній міністр дав свій прогноз, чим може закінчитися політичний сезон / Колаж "Сьогодні"

В ефірі програми Народ проти з Наталкою Влащенко на телеканалі "Україна 24" політичний експерт Вадим Карасьов назвав ситуацію в Україні "глухим кутом" і запитав колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про те, що потрібно робити для виправлення ситуації.

Політик відповів, що у жодному разі не можна допустити ситуацію до вуличних зіткнень та ще одного Майдану.

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Сценарій

"Я дуже не хочу, щоб був якийсь Майдан чи вуличні зіткнення. Я пройшов два Майдани і знаю, який це рівень втрат для держави. Я дуже хочу, щоб ми з цього глухого кута виходили так, як написано в Конституції. Не так, як її хочуть переписати. А так, як написано. Є механізм виборів, дострокових виборів, механізм розпуску парламенту – цим потрібно користуватися", – розповів він.

Аваков пояснив, що такий сценарій можливий за падіння підтримки "Слуги народу".

"Як це відбуватиметься? Якщо рівень підтримки чинної монобільшості буде низьким – неможливо буде ігнорувати волевиявлення людей… Буде відбуватися ряд подій. Ми бачитимемо кричущу некомпетентність…", – поділився думкою екс-глава МВС.

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Арсен Аваков також натякнув на те, що падінням рейтингу може стати спроба президента Володимира Зеленського керувати в ручному режимі всіма галузями. Як приклад колишній міністр навів ситуацію з газом, розкритикувавши ситуацію, що склалася.

"Президент Зеленський став іншою людина – він став досвідченим, отримав значний багаж знань. Він дуже добре почав орієнтуватися в низці речей. Але всім нам властиво перебільшувати. Але я точно не можу розумітися на всіх питаннях одночасно", – відповів Аваков.

Рейтинги

  • В травні рейтинг Зеленського був такий: якби вибори президента відбулися влітку цього року, за нього проголосували б 30,2% з тих, хто визначився. Петро Порошенко відстає більш ніж удвічі (12,8%). До першої п'ятірки, крім нього, потрапили Юрій Бойко (11,9%), Юлія Тимошенко (11,1%) та Ігор Смешко (7,6%).
  • У жовтні рейтинг Зеленського виявився ще нижчим. Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський – 24,7% серед тих, хто має намір голосувати та визначився з вибором. Крім того, з'явився новий кандидат екс-спікер ВР Дмитро Разумков .

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