Розпуск Ради, дострокові вибори чи Майдан? – прогноз Авакова

За словами екс-глави МВС, нинішній владі потрібно діяти за Конституцією України

Колишній міністр дав свій прогноз, чим може закінчитися політичний сезон / Колаж "Сьогодні"

В ефірі програми Народ проти з Наталкою Влащенко на телеканалі "Україна 24" політичний експерт Вадим Карасьов назвав ситуацію в Україні "глухим кутом" і запитав колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про те, що потрібно робити для виправлення ситуації.

Політик відповів, що у жодному разі не можна допустити ситуацію до вуличних зіткнень та ще одного Майдану.

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Сценарій

"Я дуже не хочу, щоб був якийсь Майдан чи вуличні зіткнення. Я пройшов два Майдани і знаю, який це рівень втрат для держави. Я дуже хочу, щоб ми з цього глухого кута виходили так, як написано в Конституції. Не так, як її хочуть переписати. А так, як написано. Є механізм виборів, дострокових виборів, механізм розпуску парламенту – цим потрібно користуватися", – розповів він.

Аваков пояснив, що такий сценарій можливий за падіння підтримки "Слуги народу".

"Як це відбуватиметься? Якщо рівень підтримки чинної монобільшості буде низьким – неможливо буде ігнорувати волевиявлення людей… Буде відбуватися ряд подій. Ми бачитимемо кричущу некомпетентність…", – поділився думкою екс-глава МВС.

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Арсен Аваков також натякнув на те, що падінням рейтингу може стати спроба президента Володимира Зеленського керувати в ручному режимі всіма галузями. Як приклад колишній міністр навів ситуацію з газом, розкритикувавши ситуацію, що склалася.

"Президент Зеленський став іншою людина – він став досвідченим, отримав значний багаж знань. Він дуже добре почав орієнтуватися в низці речей. Але всім нам властиво перебільшувати. Але я точно не можу розумітися на всіх питаннях одночасно", – відповів Аваков.

Рейтинги