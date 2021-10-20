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Підтримка Зеленського падає і з'явився новий кандидат – президентський рейтинг

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
20 жовтня, 11:05
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Новий президентський рейтинг свідчить про найбільшу підтримку українцями чинного очільника держави
На фото зліва президент Володимир Зеленський, праворуч - колишній спікер парламенту Дмитро Разумков. Фото: колаж "Сьогодні"
На фото зліва президент Володимир Зеленський, праворуч - колишній спікер парламенту Дмитро Разумков. Фото: колаж "Сьогодні"

Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський – 24,7% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. Водночас у порівнянні з весною-літом підтримка його знизилася. Крім того, з'явився новий кандидат – ексспікер ВР Дмитро Разумков.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 15-18 жовтня.

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Далі місця розподіляються таким чином:

  • 2 – лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (15,6%);
  • 3 – лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко (12,2%);
  • 4 – співголова фракції ОТЗЖ Юрій Бойко (9,4%);
  • 5 – голова партії "Сила і честь" Ігор Смешко (7,8%);
  • 6 – ексспікер парламенту Дмитро Разумков (7,1%).

Інші кандидати мають більш низьку підтримку.

Соціологи відзначають, що рейтинг Зеленського помітно нижчий порівняно з вересневим опитуванням КМІС(у вересні у списку кандидатів не було Разумкова). Водночас вони вказують, що зниження підтримки Зеленського простежується і порівняно з травневим опитуванням.

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Соціологи припускають, що це може бути пов’язане з певним вичерпанням потенціалу рішень РНБО, негативним впливом окремих політичних подій ("Вагнергейт", Pandora Papers, відставка Разумкова) ти з економічними питаннями (обговорення комунальних тарифів).

Як проводили опитування?

Дослідження тривало 15-18 жовтня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим і непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей) від 18 років і старше.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

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Раніше ми повідомляли, що більше 130 нардепів пропустили роботу в Раді за місяць.

Також нагадаємо, українці готові повернути в Раду знайомі обличчя.

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