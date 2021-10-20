Поддержка Зеленского падает и появился новый кандидат – президентский рейтинг

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский – 24,7% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. В то же время по сравнению с весной-летом поддержка его снизилась. Кроме того, появился новый кандидат – экс-спикер ВР Дмитрий Разумков.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 15-18 октября.
Далее места распределяются так:
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- 2 – лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (15,6%);
- 3 – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (12,2%);
- 4 – сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко (9,4%)4
- 5 – председатель партии "Сила и честь" Игорь Смешко (7,8%);
- 6 – экс-спикер парламента Дмитрий Разумков (7,1%).
Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.
Социологи отмечают, что рейтинг Зеленского заметно ниже по сравнению с сентябрьским опросом КМИС (в сентябре в списке кандидатов не было Разумкова). В то же время они указывают, что снижение поддержки Зеленского прослеживается и по сравнению с майским опросом.
Социологи предполагают, что это может быть связано с определенным исчерпанием потенциала решений СНБО, негативным влиянием отдельных политических событий ("Вагнергейт", Pandora Papers, отставка Разумкова) и с экономическими вопросами (обсуждение коммунальных тарифов).
Как проводили опрос?
Исследование проходило 15-18 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей) от 18 лет и старше.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.
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