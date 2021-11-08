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Будет очень мощное объединение: Гордон оценил политические планы Авакова

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
8 ноября, 09:37
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Журналист сравнил старых политиков с новыми – от нынешних его уже тошнит
Гордону нравится идея Авакова. Коллаж "Сегодня"
Гордону нравится идея Авакова. Коллаж "Сегодня"

Возможный политический альянс, о котором заявлял экс-глава МВД Арсен Аваков, станет мощным объединением из политиков-тяжеловесов и может помочь Украине выйти из трудной ситуации.

Такое мнение высказал в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале Украина 24 журналист Дмитрий Гордон.

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По его словам, планы объединить в одной политической силе Авакова, Разумкова, Яценюка, Гройсмана, Тимошенко, Смешко и Ляшко – это серьезный ход от экс- главы МВД.

"Я не знаю, что будет мощнее этого объединения. Только одно "но": кто первый в списке? Из всех семи перечисленных политических мастодонтов себе все уже доказали все семь. Это люди, которые были в большой политике, которые были первыми фигурами в большой политике. Я думаю, они смело могут все всемером отдыхать и писать мемуары. Но раз они пытаются вмешиваться в то, что сейчас происходит, а вмешиваться надо, это говорит о том, что у них есть политические амбиции и есть осознание того, что страна сегодня в беде. Давайте поживем и увидим, но конфигурация может быть интересной", – сказал Гордон.

Он сравнил этих политиков прошлого и нынешних.

"Вот давайте на одну руку поставим тех, кого уже называли: Яценюк, Гройсман, Аваков, Смешко, Тимошенко, Разумков, Ляшко... А на вторую поставим Тищенко, Малюську, всех остальных, мы же их всех видим. Всегда хочется чего-то нового, так устроен человек. Но если это новое, которое поначалу казалось привлекательным, начинает вызывать тошноту, то человек тянется к старому и думает: боже, так это старое лучше, чем новое. Я не исключаю появления совсем новых людей. До выборов президента 2,5 года, за это время может произойти что угодно", – сказал он.

Последние громкие заявления Авакова

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