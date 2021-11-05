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Восстание в Донецке? Аваков допустил военное решение на Донбассе

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
5 ноября, 06:05
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Экс-глава МВД заявил о необходимости военного плана на случай разных событий в ОРДЛО и России
У Арсена Авакова есть свой взгляд на решение вопроса Донбасса / Коллаж "Сегодня"
У Арсена Авакова есть свой взгляд на решение вопроса Донбасса / Коллаж "Сегодня"

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков уверен, что украинские военные должны быть готовыми к самым разным ситуациям, которые могут произойти на Донбассе и в России. В качестве примера политик озвучил смерть президента РФ Владимира Путина или восстание в Донецке.

Об этом Арсен Аваков заявил в программе Народ против с Наташей Влащенко на телеканале "Украина 24".

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Сценарий по Донбассу

"Мы должны знать и быть готовыми. Если вдруг происходят какие-то события… вдруг Путин помер, а мы не готовы? Вдруг в России что-то начинает происходить – какой-то событийный ряд, который позволит нам максимально бескровно, давлением забрать свои территории, а мы не готовы?", – задался вопросом Аваков.

По словам политика, все военные сценарии нужно учитывать: "Вот эти все вещи должны быть проговорены, положены в папку "совершенно секретно" и будет понимание. Если происходит какое-то событие… Или в Донецке вдруг подымается восстание людей, которые уже не могут жить по тем правилам и мы должны вмешиваться как-то… Пусть военные делают свою работу, а политики – пытаются договориться по-хорошему".

По мнению Арсена Авакова, Российская Федерация не намерена уходить с Донбасса ни на каких условиях.

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"Вероятней всего, что стратегия России не в том, чтобы договориться и отдать (Донбасс. – Ред.) нам каких-то условиях, как они говорят, независимость, автономия и так дальше. Вероятней всего, стратегия заключается в том, чтобы было как было, это нас постоянно беспокоило бы… годами, десятилетиями", – озвучил свою версию экс-министр.

Большое интервью

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