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Россия согласилась на "нормандскую встречу" – заявление Лаврова

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
1 ноября, 12:01
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МИД РФ готов к встречи и обсуждению вопросов
Россия предложила встречу в "нормандском формате"
Россия предложила встречу в "нормандском формате" / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия передала лидерам Франции, Германии и Украины предложения по проведению саммита "Нормандской четверки" и ожидает от них реакции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, для российской стороны "не важно, на каком уровне" пройдет встреча.

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"Мы смысл видим не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении. Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить контакт в "нормандском формате", – не важно, на каком уровне – мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции. Потому что когда они говорят, что "нужно скорее встречаться", они нам свое видение ожидаемых результатов до сих пор не передавали", – заявил Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожаловался на невыполнение минских договоренностей, при этом отметил, что даже несмотря на это, стороны ведут подготовку к "нормандскому саммиту".

В свою очередь министр иностранных дела Украины Дмитрий Кулеба считает, что отношения России и Украины снова могут наладиться, но только после того, как в Москве признают украинцев отдельной нацией, а не "одним народом" с россиянами.

Подготовка к "нормандской встрече"

Справка

  • "Нормандский формат" – тип встреч в четырехстороннем формате между первыми лицами Украины, Германии, Франции и России, где обсуждаются вопросы российской вооруженной агрессии против Украины.
  • Название формата происходит от места встречи глав этих четырех государств, которая первый раз состоялась 6 июня 2014 года в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция), в рамках празднования 70-летия операции "Оверлорд" и открытия второго фронта во Второй мировой войне. Следующая встреча в таком же формате прошла 16-17 октября в Милане (Италия), третья – 11-12 февраля 2015 года в Минске (Беларусь). В декабре 2019 года состоялся Парижский саммит с участием лидеров "Нормандии", на котором впервые был президент Владимир Зеленский.
  • Спустя полгода после Парижа "нормандский саммит" должен был состояться в Берлине, но из-за пандемии COVID-19 был перенесен, а потом из-за отсутствия согласия со стороны России. В Кремле постоянно требуют от Киева выполнения предыдущих договоренностей, но при этом оккупанты сами их не выполняют.

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