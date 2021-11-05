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Повстання у Донецьку? Аваков припустився військове рішення на Донбасі

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
5 листопада, 06:05
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Колишній глава МВС заявив про необхідність військового плану на випадок різних подій в ОРДЛО та Росії
Арсен Аваков має свій погляд на вирішення питання Донбасу / Колаж "Сьогодні"
Арсен Аваков має свій погляд на вирішення питання Донбасу / Колаж "Сьогодні"

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков упевнений, що українські військові мають бути готовими до різних ситуацій, які можуть статися на Донбасі та в Росії. Як приклад, політик озвучив смерть президента РФ Володимира Путіна або повстання в Донецьку.

Про це Арсен Аваков заявив у програмі Народ проти з Наталкою Влащенко на телеканалі "Україна 24" .

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Сценарій по Донбасу

"Ми маємо знати і бути готовими. Якщо раптом відбуваються якісь події… раптом Путін помер, а ми не готові? Раптом у Росії щось починає відбуватися – якась подієва низка, яка дозволить нам максимально безкровно, тиском забрати свої території, а ми не готові? ", – запитав Аваков.

За словами політика, всі військові сценарії слід враховувати: "Ось всі ці речі повинні бути проговорені, покладені в папку "цілком секретно" і буде розуміння. Якщо відбувається якась подія… Або в Донецьку раптом піднімається повстання людей, які вже не можуть жити за тими правилами і ми маємо якось втручатися… Нехай військові роблять свою роботу, а політики – намагаються домовитися по-доброму ".

На думку Арсена Авакова, Російська Федерація не має наміру залишати Донбас ні на яких умовах.

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"Найімовірніше, що стратегія Росії не в тому, щоб домовитися і віддати (Донбас. – Ред.) нам на якихось умовах, як вони кажуть, незалежність, автономія і так далі. Найімовірніше, стратегія полягає у тому, щоб було як було, це нас постійно турбувало б… роками, десятиліттями ", – озвучив свою версію екс-міністр.

Велике інтерв'ю

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