Повстання у Донецьку? Аваков припустився військове рішення на Донбасі

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков упевнений, що українські військові мають бути готовими до різних ситуацій, які можуть статися на Донбасі та в Росії. Як приклад, політик озвучив смерть президента РФ Володимира Путіна або повстання в Донецьку.
Про це Арсен Аваков заявив у програмі Народ проти з Наталкою Влащенко на телеканалі "Україна 24" .
Сценарій по Донбасу
"Ми маємо знати і бути готовими. Якщо раптом відбуваються якісь події… раптом Путін помер, а ми не готові? Раптом у Росії щось починає відбуватися – якась подієва низка, яка дозволить нам максимально безкровно, тиском забрати свої території, а ми не готові? ", – запитав Аваков.
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За словами політика, всі військові сценарії слід враховувати: "Ось всі ці речі повинні бути проговорені, покладені в папку "цілком секретно" і буде розуміння. Якщо відбувається якась подія… Або в Донецьку раптом піднімається повстання людей, які вже не можуть жити за тими правилами і ми маємо якось втручатися… Нехай військові роблять свою роботу, а політики – намагаються домовитися по-доброму ".
На думку Арсена Авакова, Російська Федерація не має наміру залишати Донбас ні на яких умовах.
"Найімовірніше, що стратегія Росії не в тому, щоб домовитися і віддати (Донбас. – Ред.) нам на якихось умовах, як вони кажуть, незалежність, автономія і так далі. Найімовірніше, стратегія полягає у тому, щоб було як було, це нас постійно турбувало б… роками, десятиліттями ", – озвучив свою версію екс-міністр.
Велике інтерв'ю
- 4 листопада колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав розгорнуте інтерв'ю, в якому торкнувся також теми Іловайської трагедії.
- За словами Авакова, тодішнє військове керівництво України боялося добровольчих батальйонів, які, захищаючи Іловайськ, потрапили до котла.
- Раніше він розкритикував позицію "повернення окупованих Криму та Донбасу виключно дипломатичним шляхом".
- Зараз влада України намагається організувати зустріч у "нормандському форматі" , щоб зрушити з мертвої точки ситуацію з переговорами щодо Донбасу.