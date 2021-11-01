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Росія погодилася на "нормандську зустріч" – заява Лаврова

Наталія Магдик Наталія Магдик
1 листопада, 12:01
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МЗС РФ готове до зустрічі та обговорення питань
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росія передала лідерам Франції, Німеччини та України пропозиції щодо проведення саміту "Нормандської четвірки" і очікує від них реакції. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. ТАРС.

За його словами, для російської сторони "не має значення, на якому рівні" пройде зустріч.

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"Ми сенс бачимо не в якомусь заході, а в його змістовному наповненні. Наші пропозиції про те, як можна було б змістовно підготувати контакт у "нормандському форматі", – не важливо, на якому рівні – ми передали нашим колегам, очікуємо від них реакції. Тому що коли вони кажуть, що "потрібно швидше зустрічатися", вони нам своє бачення очікуваних результатів досі не передавали", – заявив Лавров.

Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков поскаржився на невиконання Мінських домовленостей, при цьому зазначив, що навіть попри це сторони ведуть підготовку до "нормандського саміту".

Своэю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що відносини Росії та України знову можуть налагодитися, але тільки після того, як у Москві визнають українців окремою нацією, а не одним народом з росіянами.

Підготовка до "нормандської зустрічі"

Довідка

  • Нормандський формат – тип зустрічей у чотиристоронньому форматі між першими особами України, Німеччини, Франції та Росії, де обговорюються питання російської збройної агресії проти України.
  • Назва формату походить від місця зустрічі глав цих чотирьох держав, яка вперше відбулася 6 червня 2014 року у містечку Бенувіль, що у Нормандії (Франція), у рамках святкування 70-річчя операції "Оверлорд" та відкриття другого фронту у Другій світовій війні. Наступна зустріч у такому ж форматі відбулася 16-17 жовтня у Мілані (Італія), третя – 11-12 лютого 2015 року у Мінську (Білорусь). У грудні 2019 року відбувся Паризький саміт за участю лідерів Нормандії, на якому вперше був президент Володимир Зеленський.
  • Через півроку після Парижа "нормандський саміт" мав відбутися в Берліні, але через пандемію COVID-19 було перенесено, а потім через відсутність згоди з боку Росії. У Кремлі постійно вимагають від Києва виконання попередніх домовленостей, але окупанти самі їх не виконують.

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