Росія погодилася на "нормандську зустріч" – заява Лаврова

МЗС РФ готове до зустрічі та обговорення питань

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Росія передала лідерам Франції, Німеччини та України пропозиції щодо проведення саміту "Нормандської четвірки" і очікує від них реакції. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. ТАРС.

За його словами, для російської сторони "не має значення, на якому рівні" пройде зустріч.

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"Ми сенс бачимо не в якомусь заході, а в його змістовному наповненні. Наші пропозиції про те, як можна було б змістовно підготувати контакт у "нормандському форматі", – не важливо, на якому рівні – ми передали нашим колегам, очікуємо від них реакції. Тому що коли вони кажуть, що "потрібно швидше зустрічатися", вони нам своє бачення очікуваних результатів досі не передавали", – заявив Лавров.

Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков поскаржився на невиконання Мінських домовленостей, при цьому зазначив, що навіть попри це сторони ведуть підготовку до "нормандського саміту".

Своэю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що відносини Росії та України знову можуть налагодитися, але тільки після того, як у Москві визнають українців окремою нацією, а не одним народом з росіянами.

Підготовка до "нормандської зустрічі"

11 жовтня президент Володимир Зеленський зыдзвонився з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном, з якими обговорював Донбас та майбутні переговори.

Своэю чергою президент РФ Володимир Путін також поговорив із Меркель та Макроном про "нормандську зустріч". Пізніше у Кремлі підтвердили підготовку зустрічі.

20 жовтня Дмитро Кулеба звинуватив Лаврова у зриві домовленостей. За його словами, Україна, Німеччина та Франція висловили готовність до переговорів, а Москва йде у відмову, посилаючись щоразу на "Мінськ" на умовах Кремля.

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