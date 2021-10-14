Армії потрібен план звільнення Донбасу: Аваков звернувся до українських генералів

Політик розкритикував позицію повернення Криму і Донбасу тільки дипломатичним шляхом

Аваков висловив свою позицію відносно способу повернення окупованих Росією територій / Колаж "Сьогодні"

Повернувшись на Батьківщину після тривалої відпустки, колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував першу свою колонку на тему 2740-го дня захисників України в якості колишнього чиновника. Політик розкритикував позицію "повернення окупованих Криму і Донбасу виключно дипломатичним шляхом".

Про це Аваков написав у своїй колонці на "Українській правді".

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Вперед, розробляти сценарій!

"Війни виграють не армії, війни виграють нації! Ми – нація козаків, січових стрільців, повстанських рухів, дисидентів, борців за свободу України. Відтак дивно чути від деяких армійських генералів, що Генштаб не розглядає військовий сценарій повернення окупованих територій Криму та Донбасу. Тезу про "повернення винятково дипломатичним шляхом", панове генерали, слід залишити дипломатам. Армія зобов’язана робити свою роботу. Зокрема, і мати напрацьований сценарій звільнення захоплених агресором територій з використанням усіх сучасних форм озброєння та стратегій", – написав Аваков.

На думку Арсена Борисовича, Україні вкрай необхідно закріпити на державному рівні Стратегію деокупації і реінтеграції не тільки Криму, але й Донецької та Луганської областей. І йдеться навіть не про формальний документ, а про законодавчо закріплену роль і місце кожного державного інституту, кожного українця в цьому процесі.

Звільнення

Верховна Рада звільнила Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ 15 липня. Він очолював відомство 7 років, з лютого 2014 року, – це рекорд для міністрів. Його заяву про звільнення підтримав 291 народний депутат.

Через добу президент Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони звільненого з МВС Арсена Авакова. Ніяких взаємних звинувачень на адресу один одного сторони не висловлювали.

Трохи пізніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков може повернутися в уряд вже у вересні, причому на більш високу посаду.