Буде дуже потужне об'єднання: Гордон оцінив політичні плани Авакова

Журналіст порівняв старих політиків із новими – від нинішніх його вже нудить

Гордону подобається ідея Авакова. Колаж "Сьогодні"

Можливий політичний альянс, про який заявляв ексглава МВС Арсен Аваков, стане потужним об'єднанням з політиків-важковаговиків і може допомогти Україні вийти зі скрутної ситуації.

Таку думку висловив у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі Україна 24 журналіст Дмитро Гордон.

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За його словами, плани об'єднати в одній політичній силі Авакова, Разумкова, Яценюка, Гройсмана, Тимошенко, Смешка та Ляшка – це серйозний хід від ексголови МВС.

"Я не знаю, що буде потужнішим за це об'єднання. Тільки одне "але": хто перший у списку? З усіх семи перелічених політичних мастодонтів собі все вже довели всі сім. Це люди, які були у великій політиці, які були першими постатями у великій політиці. Я думаю, вони сміливо можуть всі відпочивати та писати мемуари. Але коли вони намагаються втручатися в те, що зараз відбувається, а втручатися треба, це говорить про те, що у них є політичні амбіції і є усвідомлення того, що країна сьогодні в біді. Поживемо й побачимо, але конфігурація може бути цікавою", – сказав Гордон.

Він порівняв цих політиків минулого та нинішніх.

"Давайте на одну руку поставимо тих, кого вже називали: Яценюк, Гройсман, Аваков, Смешко, Тимошенко, Разумков, Ляшко... А на другу поставимо Тищенка, Малюську, решту, ми ж їх усіх бачимо. Чаша терезів ось так буде (показує руками. — Ред.). Завжди хочеться чогось нового, так влаштована людина. Але якщо це нове, яке спочатку здавалося привабливим, починає викликати нудоту, то людина тягнеться до старого і думає: боже, так це старе краще, ніж нове. Я не виключаю появи зовсім нових людей. До виборів президента 2,5 року, за цей час може статися що завгодно", – сказав він.

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