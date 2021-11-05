Разумков, Яценюк та...? Аваков запропонував створити нову партію

Колишній міністр внутрішніх справ заявив про повернення у велику політику, натякнувши на подальші плани

Представники нової політичної сили? / Колаж "Сьогодні"

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подумує над тим, щоб створити партію, де будуть представники різних політичних напрямків. Як приклад політик назвав Дмитра Разумкова, Арсенія Яценюка, Володимира Гройсмана, Юлію Тимошенко та Олега Ляшка.

Про це Арсен Аваков заявив у програмі Народ проти з Наталкою Влащенко на телеканалі "Україна 24" .

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"Я – центрист!"

"Я прихильник балансу. Коли баланс існує – розвиток існує для всіх. Я відкидаю крайні погляди – вкрай ліві, вкрай праві… Я – центрист! Але я визнаю, що є ліві центристи – такі як Разумков, наприклад. Дуже перспективна людина. Є праві центристи – Гройсман, Яценюк. Є Юлія Володимирівна – вона є над усім. Є Ляшко – він є просто. Напевно, з'явиться й інші люди. Давайте подумаємо про те, щоб усі ці розумні та різні люди спробували зробити альянс… Який дозволить зробити баланс, щоб він рухав нашу країну вперед. Так, це політика. І я цим займатимуся", – поділився своїми планами Арсен Аваков у програмі Народ проти.

За його словами, слід відійти від практики створення політичних партій під одну людину.

"Я думаю, Україна вже задовбалася від усіх цих приватних проектів, які кожен будує під себе. Ось хоч трохи виліз якийсь політик, і каже: "Я будую свій проєкт, у мене 2%, давайте домовлятися"…" – пояснив свою позицію ексглава МВС.

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