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"Він їх бісив": Гордон назвав "реальну" причину відставки Авакова

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
10 листопада, 10:17
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Журналіст пояснив, чому дуже добре ставиться до колишнього міністра внутрішніх справ
Гордон (праворуч) вважає Авакова дуже мудрим. Колаж "Сьогодні"
Гордон (праворуч) вважає Авакова дуже мудрим. Колаж "Сьогодні"

Арсена Авакова змусили піти з посади голови МВС, оскільки він сильно не влаштовував владу і дратував уряд тим, що знав більше за інших.

Таку думку висловив у програмі "Час Голованова" в ефірі Україна 24 журналіст Дмитро Гордон.

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На запитання ведучого, чому Аваков пішов із МВС, він відповів: "Ну, змусили його піти у відставку. Це ж зрозуміло".

"Аваков набрид новій владі, бо надто розумний. Нова влада любить інших людей, як Миколу Тищенка – прості, гранично зрозумілі, сказав, як відрізав. Аваков їх розлютував своїм розумним зовнішнім виглядом, величезною кількістю прочитаних книг і тим, що "розумничав" на засіданнях Кабміну. Бо коли нові міністри, які не мали ніяких місць роботи перед призначенням міністром, несли ахінею, Аваков говорив: "Що ви робите? Що ви говорите?". І починав їм розповідати. Ну кому такий сподобається Аваков. Тому йди у відставку", – сказав Гордон.

Журналіст пояснив, що ставиться дуже добре до Авакова і вважає його мудрим та цікавим.

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Також ми писали, як Гордон оцінив політичні плани Авакова. За його словами, плани об'єднати в одній політичній силі Авакова, Разумкова, Яценюка, Гройсмана, Тимошенко, Смешка та Ляшка – це серйозний хід від ексголови МВС.

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