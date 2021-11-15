"Медвежья услуга Зеленскому" – Мендель об уголовном производстве Гео Лероса

Лерос может обернуть ситуацию в свою сторону, считает Мендель

Леросу объявили о подозрении за непристойный жест. Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-спикер президента Украины Юлия Мендель высказалась о ситуации с нардепом Гео Леросом, который показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому с трибуны парламента.

В программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" она назвала это хамской выходкой.

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"Когда политическая заключенная Савченко из-за решетки показывала средний палец путинскому суду, "лепившему" ей 22 года тюрьмы, это походило на отчаянное геройство. Когда то же самое делает президенту дурно воспитанный молодой политик, — это хамская выходка. А вот когда Леросу объявляют подозрение по уголовной статье, у него появляется возможность предстать жертвой политических преследований", – заявила Мендель.

Она задала вопрос, а не погорячились ли правоохранители.

"Не подыгрывают ли они невольно Леросу, оказывая медвежью услугу руководителям государства? Возможно, наказание в виде лишения слова, права выступать с трибуны и другие дисциплинарные меры были бы гораздо более эффективными? Ведь для таких политиков, если им нечего сделать для избирателя, надо брать электорат хотя бы зрелищем", — сказала она.

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