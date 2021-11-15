Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами 🚫 Жесткий карантин в Украине ⚽ Шевченко в Дженоа 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Власть Мнения

"Медвежья услуга Зеленскому" – Мендель об уголовном производстве Гео Лероса

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
15 ноября, 10:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Лерос может обернуть ситуацию в свою сторону, считает Мендель
Леросу объявили о подозрении за непристойный жест. Фото: коллаж "Сегодня"
Леросу объявили о подозрении за непристойный жест. Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-спикер президента Украины Юлия Мендель высказалась о ситуации с нардепом Гео Леросом, который показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому с трибуны парламента.

В программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" она назвала это хамской выходкой.

Реклама

"Когда политическая заключенная Савченко из-за решетки показывала средний палец путинскому суду, "лепившему" ей 22 года тюрьмы, это походило на отчаянное геройство. Когда то же самое делает президенту дурно воспитанный молодой политик, — это хамская выходка. А вот когда Леросу объявляют подозрение по уголовной статье, у него появляется возможность предстать жертвой политических преследований", – заявила Мендель.

Она задала вопрос, а не погорячились ли правоохранители.

"Не подыгрывают ли они невольно Леросу, оказывая медвежью услугу руководителям государства? Возможно, наказание в виде лишения слова, права выступать с трибуны и другие дисциплинарные меры были бы гораздо более эффективными? Ведь для таких политиков, если им нечего сделать для избирателя, надо брать электорат хотя бы зрелищем", — сказала она.

Реклама

Как развивались события

  • 4 ноября во время пленарного заседания Верховной Рады Гео Лерос, выступая с парламентской трибуны, назвал президента Владимира Зеленского предателем и показал ему средний палец. После этого Лерос объяснил свой поступок.
  • За это комитет Рады рекомендовал отстранить депутата от участия в пяти пленарных заседаниях. Теперь его судьба решится в сессионном зале.
  • Напомним, 11 ноября нардепу было вручено подозрение по факту грубого нарушения общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады.
  • Сейчас Государственное бюро расследований (ГБР) ведет поиск видео момента непристойного поведения Гео Лероса в ВР.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Объединение Разумкова: депутаты "Разумной политики" объяснили свой выбор и чем займутся дальше Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов "Могут накрыть": Лукашенко попросил у Путина ракеты, которые достают до Киева и Варшавы Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко Объединение Разумкова: депутаты "Разумной политики" объяснили свой выбор и чем займутся дальше Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураев Мураев
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовой Садовой
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.11

Российский рубль (₽)

0.3619

Евро (€)

29.9

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

139 940

заболело за неделю в Украине

-8%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять