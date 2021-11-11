Леросу вручают подозрение, но он закрылся в машине (фото)

Нардеп еще недавно показывал средний палец президенту, а сегодня к нему пришли силовики

Леросу (слева) пытаются зачитать текст подозрения (справа). Коллаж "Сегодня"

Правоохранители пришли к внефракционному народному депутату Гео Леросу для вручения подозрения, однако он от них закрылся в машине и ждет адвоката.

Об этом он сам написал в Facebook.

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Правоохранители пытаются зачитать подозрение. Фото: facebook.com/leros.geo

"Прямо сейчас мне во дворе дома, где я проживаю, вручают подозрение. Есть ГБР и ГПУ. Жду адвоката. Пока мне неизвестно, за что. Дел на меня состряпали много, это никому не секрет", – написал Лерос.

Нардеп утверждает, что это все козни власти. При этом закрылся в машине и не дается так просто.

Лерос в машине ждет приезда адвоката. Фото: facebook.com/leros.geo

Что у правоохранителей уже есть на Лероса

Ранее Государственное бюро расследований по поручению Офиса генпрокурора начало расследование по факту возможного уголовного правонарушения со стороны народного депутата Гео Лероса по делу о поджоге его машины. Следствие предполагает, что он мог сам подстроить преступление.

13 сентября на одном из Telegram-каналов было опубликовано видео, на котором якобы Лерос за денежное вознаграждение подыскивает соучастников для поджога машины. Более того, он подробно рассказывает, как собирается после "покушения" на свой автомобиль использовать это против власти, мол, это ему мстят за политическую деятельность.

Также Леросу грозят три года тюрьмы. Против него Госбюро расследований открыло уголовное производство по подозрению в препятствовании деятельности народного депутата и депутата местного совета.

Средний палец президенту

4 ноября во время пленарного заседания Верховной Рады Гео Лерос, выступая с парламентской трибуны, назвал президента Владимира Зеленского предателем и показал ему средний палец. Глава государства присутствовал при назначении нового министра обороны. После этого Лерос объяснил свой поступок.

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За это комитет Рады рекомендовал отстранить депутат от участия в пяти пленарных заседаниях. Теперь его судьба решится в сессионном зале.

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