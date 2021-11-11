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ГБР ищет видео со средним пальцем Лероса и Зеленским

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
11 ноября, 16:16
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Следователи обращаются за помощью к журналистам, в то время как видео достаточно в сети
Все телеканалы облетели эти кадры, а в ГБР их не могут найти / Коллаж "Сегодня"
Все телеканалы облетели эти кадры, а в ГБР их не могут найти / Коллаж "Сегодня"

Государственное бюро расследований (ГБР) очень серьезно подошло к расследованию преступления, совершенного внефракционным народным депутатом Гео Леросом 4 ноября в здании Верховной Рады. 11 ноября нардепу было вручено подозрение по факту грубого нарушения общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады. Также стало известно, что следователи ищут видеокадры совершения преступления.

Про поиска соответствующих видеокадров рассказала политический журналист издания "Радио Свобода" Власта Лазур на своей странице в Instagram.

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Все видели, только не ГБР

"Несколько дней тому ГБР обзванивало телеканалы и интернет-медиа с просьбой или изъять, или показать, или взять на экспертизу видео, где Гео Лерос показывает непристойный жест в адрес Зеленского и Ермака. Я знаю, что многие СМИ в сюжете про это использовали видео канала "Рада" и я знаю, что на многих телеканалах отвечали, что видео не наше, а с "Рады"", – рассказала Власта Лазур.

Однако и помимо телеканала "Рада" видео с выходкой Лероса разлетелось по интернету. В часности, сам нардеп его разместил на своем канале на Ютубе.

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Как развивались события

  • Напомним, 4 ноября во время пленарного заседания Верховной Рады Гео Лерос, выступая с парламентской трибуны, назвал президента Владимира Зеленского предателем и показал ему средний палец. После этого Лерос объяснил свой поступок.
  • За это комитет Рады рекомендовал отстранить депутата от участия в пяти пленарных заседаниях. Теперь его судьба решится в сессионном зале.
  • Утром 11 ноября правоохранители пришли к Гео Леросу для вручения подозрения, однако он от них закрылся в машине до приезда адвоката.
  • Теперь Лерос настаивает на следственном эксперименте в рамках расследование: собрать Верховную Раду в том же составе, что и 4 ноября, пригласить президента, чтобы снова повторить жест.

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