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ДБР шукає відео із середнім пальцем Лероса та Зеленським

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
11 листопада, 16:16
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Слідчі звертаються за допомогою до журналістів, у той час як відео достатньо в мережі
Усі телеканали облетіли ці кадри, а у ДБР їх не можуть знайти / Колаж "Ссьогодні"
Усі телеканали облетіли ці кадри, а у ДБР їх не можуть знайти / Колаж "Ссьогодні"

Державне бюро розслідувань (ДБР) дуже серйозно підійшло до розслідування злочину, вчиненого позафракційним народним депутатом Гео Леросом 4 листопада у будівлі Верховної Ради. 11 листопада нардепу було вручено підозру за фактом грубого порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради. Також стало відомо, що слідчі шукають відеокадри скоєння злочину.

Про пошук відповідних відеокадрів розповіла політичний журналіст видання "Радіо Свобода" Власта Лазур на своїй сторінці у Instagram.

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Усі бачили, тільки не ДБР

"Кілька днів тому ДБР обдзвонювало телеканали та інтернет-медіа з проханням або вилучити, або показати, або взяти на експертизу відео, де Гео Лерос показує непристойний жест на адресу Зеленського та Єрмака. Я знаю, що багато ЗМІ в сюжеті про це використали відео каналу "Рада" і я знаю, що на багатьох телеканалах відповідали, що відео не наше, а з "Ради"", – розповіла Власта Лазур.

Однак і окрім телеканалу "Рада" відео з витівкою Лероса розлетілося інтернетом. Зокрема, сам нардеп його розмістив на своєму каналі на Ютубі.

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Як розвивалися події

  • Нагадаємо, 4 листопада під час пленарного засідання Верховної Ради Гео Лерос, виступаючи із парламентської трибуни, назвав президента Володимира Зеленського зрадником та показав йому середній палець. Після цього Лерос пояснив свій вчинок.
  • За це комітет Ради рекомендував усунути депутата від участі у п'яти пленарних засіданнях. Тепер його доля вирішиться у сесійній залі.
  • Вранці 11 листопада правоохоронці прийшли до Гео Лероса для вручення підозри. Проте він від них закрився в машині до приїзду адвоката.
  • Наразі Лерос наполягає на слідчому експерименті у рамках розслідування: зібрати Верховну Раду у тому ж складі, що й 4 листопада, запросити президента, щоб знову повторити жест.

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