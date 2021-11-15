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"Ведмежа послуга Зеленському" – Мендель про кримінальне провадження Гео Лероса

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
15 листопада, 10:11
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Лерос може обернути ситуацію у свій бік, вважає Мендель
Леросу оголосили про підозру за непристойний жест. Фото: колаж "Сьогодні"
Леросу оголосили про підозру за непристойний жест. Фото: колаж "Сьогодні"

Ексспікер президента України Юлія Мендель висловилася щодо ситуації з нардепом Гео Леросом, який показав середній палець президенту Володимиру Зеленському із трибуни парламенту.

У програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" вона назвала це хамською витівкою.

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"Коли те саме робить президентові погано вихований молодий політик, — це хамська витівка, а коли Леросу оголошують підозру за кримінальною статтею, у нього з'являється можливість стати жертвою політичних переслідувань", – заявила Мендель.

Вона запитала, чи не погарячкували правоохоронці.

"Чи не підіграють вони мимоволі Леросу, надаючи ведмежу послугу керівникам держави? Можливо, покарання у вигляді позбавлення слова, права виступати з трибуни та інші дисциплінарні заходи були б набагато ефективнішими? Адже для таких політиків, якщо їм нема чого зробити для виборця, треба брати електорат хоча б видовищем", — сказала вона.

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Як розвивалися події

  • 4 листопада під час пленарного засідання Верховної Ради Гео Лерос, виступаючи із парламентської трибуни, назвав президента Володимира Зеленського зрадником та показав йому середній палець. Після цього Лерос пояснив свій вчинок.
  • За це комітет Ради рекомендував усунути депутата від участі у п'яти пленарних засіданнях. Тепер його доля вирішиться у сесійній залі.
  • Нагадаємо, 11 листопада нардепу було вручено підозру за фактом грубого порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради.
  • Зараз Державне бюро розслідувань (ДБР) веде пошук відео моменту непристойної поведінки Гео Лероса у ВР.

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